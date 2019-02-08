У дворі будинку на Харківському шосе вщент згорів автомобіль (фото, відео)



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Автомобіль вигорів повністю Фото: Інформатор

Власник машини упевнений, що це був навмисний підпал

У ніч на п’ятницю, 8 лютого, в Києві за адресою Харківське шосе, 8 горіла машина. Автомобіль Lancia несподівано спалахнув вночі у дворі і в лічені хвилини вигорів.

Інцидент стався близько 00:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами власника автомобіля, про пожежу йому повідомив брат. Чоловік живе в будинку навпроти. Він побачив палаючу машину з вікна і викликав пожежних. Прибувши на місце події, вогнеборці оперативно ліквідували загоряння.

Автомобіль вигорів повністю. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав.

Господар Lancia впевнений, що автомобіль підпалили невідомі.

На місці події працював наряд поліції, пожежна служба і карета швидкої допомоги. Деталі події встановлять правоохоронці.

Як повідомлялося, 7 лютого на проспекті Соборності, 13 у Києві горів позашляховик. За словами сторожа парковки, його підпалили двоє чоловіків.