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    У дворі будинку на Харківському шосе вщент згорів автомобіль (фото, відео)

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    Автомобіль вигорів повністю - У дворі будинку на Харківському шосе вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    Автомобіль вигорів повністю
    Фото: Інформатор

    Власник машини упевнений, що це був навмисний підпал

    У ніч на п’ятницю, 8 лютого, в Києві за адресою Харківське шосе, 8 горіла машина. Автомобіль Lancia несподівано спалахнув вночі у дворі і в лічені хвилини вигорів.

    Інцидент стався близько 00:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами власника автомобіля, про пожежу йому повідомив брат. Чоловік живе в будинку навпроти. Він побачив палаючу машину з вікна і викликав пожежних. Прибувши на місце події, вогнеборці оперативно ліквідували загоряння.

    Автомобіль вигорів повністю. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав.

    Господар Lancia впевнений, що автомобіль підпалили невідомі.

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    У дворі будинку на Харківському шосе вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    У дворі будинку на Харківському шосе вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    У дворі будинку на Харківському шосе вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    У дворі будинку на Харківському шосе вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    У дворі будинку на Харківському шосе вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    У дворі будинку на Харківському шосе вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    У дворі будинку на Харківському шосе вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працював наряд поліції, пожежна служба і карета швидкої допомоги. Деталі події встановлять правоохоронці.

    Як повідомлялося, 7 лютого на проспекті Соборності, 13 у Києві горів позашляховик. За словами сторожа парковки, його підпалили двоє чоловіків.

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