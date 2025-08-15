Головна Київ Новини
У Голосіївському парку знайдено рідкісний гриб, схожий на космічну станцію (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Знахідка зовні схожа на маленьку космічну станцію
фото: Національний природний парк «Голосіївський»

Міріостома стовпчикова надзвичайно рідко трапляється навіть на природоохоронних територіях

У Національному природному парку «Голосіївський» зроблено чергову унікальну знахідку – виявлено другий локалітет надзвичайно рідкісного гриба Myriostoma coliforme, або міріостоми стовпчикової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу парку.

фото: Національний природний парк «Голосіївський»

Повідомляється, що цей гриб, який є родичем «земляних зірок», має незвичайну будову, що робить його схожим на «маленьку космічну станцію». Його особливість полягає в наявності одразу кількох отворів для вивільнення спор, а не одного, як у більшості споріднених видів. Спороносна голівка, розташована в центрі, тримається на кількох ніжках, що відрізняє його від інших.

Особливості будови

Плодове тіло гриба складається з двох шарів:

  • Екзоперидій – товстий зовнішній шар, який розкривається на 6–15 «променів». Ці «промені» піднімають внутрішню кулясту частину над землею, створюючи характерну форму.
  • Ендоперидій – тонкий внутрішній шар, що покриває «спорову сумку». Ця сумка кріпиться на невеликих ніжках і має кілька отворів для вивільнення спор. 

Важливість знахідки 

Ця знахідка є вкрай важливою для парку, оскільки Myriostoma coliforme вважається надзвичайно рідкісним видом у всьому світі. Він занесений до Червоних списків 12 країн, зокрема й України, а також охороняється Бернською конвенцією. Навіть на природоохоронних територіях цей вид трапляється дуже рідко.

фото: Національний природний парк «Голосіївський»

Адміністрація парку закликає відвідувачів бути обережними: якщо вам пощастить побачити цей гриб, милуйтеся ним і фотографуйте, але не пошкоджуйте його. Кожна така знахідка допомагає вченим краще зрозуміти та зберегти біорізноманіття парку.

Нагадаємо, у заповідній діброві Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника під час наукових досліджень виявлено лісову лілію – червонокнижний вид, оповитий давніми міфами та легендами. Ця тендітна квітка з ніжним бузково-рожевим цвітом, що гойдається серед папоротей, здавна привертала увагу. Колись її шукали алхіміки через приписані їй магічні властивості, водночас вона була символом чистоти, віри, а в Європі – символом страждань.

Раніше повідомлялося, що на Київщині, поблизу Бородянки, місцеві жителі виявили галявини опунцій, які активно розростаються в лісовій зоні. Відео з цими екзотичними рослинами поширюється у мережі, викликавши жваве обговорення про походження та адаптацію цих кактусів до українського клімату. 

