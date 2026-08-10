США створили морський дрон за допомогою 3D-друку (фото)

Розробники засекретили характеристики TF-179 та не розкрили, для кого виготовили новий безекіпажний катер

Американська компанія Haddy створила морський безпілотний катер TF-179 із використанням технології великоформатного 3D-друку. Такий метод дозволяє пришвидшити процес створення та вдосконалення морських платформ. Про це повідомляє «Главком» на пресслужба компанії дронів Haddy.

Безекіпажний катер виготовили за допомогою так званого великоформатного роботизованого друку. За словами розробників, застосування цифрового виробництва забезпечує гнучкі цикли розробки, дозволяє швидше змінювати конструкцію та скорочує шлях від створення концепції до розгортання готової платформи.

фото: haddy

«Зі зростанням попиту на спеціалізовані морські платформи, методи виробництва повинні розвиватися разом з ними. Здатність швидко виробляти, оцінювати та вдосконалювати складні системи стає дедалі важливішою перевагою», – заявили у компанії.

фото: haddy

Водночас ключові характеристики нового TF-179 у Haddy не розкрили. Також компанія тримає у секреті інформацію про замовника морського безпілотника. Відомо, що виробничі потужності Haddy розташовані у місті Сент-Пітерсберг, штат Флорида.

У компанії наголосили, що новий проєкт демонструє можливості цифрового виробництва для створення спеціалізованих морських платформ. Технологія дозволяє швидко виготовляти, оцінювати та вдосконалювати складні системи на тлі зростання попиту на подібну техніку.

Нагадаємо, 7 серпня оператори спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України Group 13 провели «парад бойових морських платформ Magura» поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму. Захід відбувся напередодні Дня міста Ялта.