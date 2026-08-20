Дрон залетів до Румунії під час масованої атаки РФ на Україну

Безпілотник упав і загорівся у безлюдній місцевості в повіті Тулча

Під час масованої російської атаки на Україну в ніч проти 20 серпня безпілотник залетів у повітряний простір Румунії та впав на території країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

Румунські військові за допомогою радіолокаційних систем зафіксували групу повітряних цілей поблизу українського кордону, на північ від повіту Тулча. Для спостереження за ситуацією в повітря підняли два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, а також гелікоптер IAR-330 SOCAT Повітряних сил Румунії.

Згодом один із безпілотників увійшов у повітряний простір Румунії приблизно за 13 км на схід від міста Галац. Через кілька хвилин дрон упав та загорівся у безлюдній місцевості за чотири кілометри на північний схід від села Грінду в повіті Тулча.

Наразі інформації про постраждалих або матеріальні збитки немає. До місця падіння безпілотника направили військову пошукову групу.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Зокрема, ворог завдав балістичного удару по Києву, внаслідок якого є загиблі та поранені.

Зазначимо, що через масовану російську атаку на Україну в ніч проти 20 серпня Польща також підняла в повітря військову авіацію. Польські військові привели в готовність винищувачі та наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки. Такі заходи Варшава пояснила необхідністю убезпечити повітряний простір країни, особливо в районах, що межують з Україною.

Раніше на пляжі популярного румунського курорту Костінешті виявили уламок безпілотного літального апарата. Правоохоронці терміново обмежили доступ до частини узбережжя та встановили безпечний периметр навколо знахідки.