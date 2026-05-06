За скільки можна купити справжній сир у Києві? Результати експертизи вражають

Експерт вважає, що справжній кисломолочний сир може коштувати від 220 грн за кіло

Експертиза продукції на ринках та ярмарках Києва показала, що дешевий кисломолочний сир до 140 грн за кг на 94–97% складається із замінників

У Києві на ярмарку та ринках поблизу станції метро «Академмістечко» зафіксували продаж фальсифікату кисломолочного сиру, у якому вміст немолочних жирів сягає 97%. Результати лабораторного дослідження оприлюднив киянин Максим Несміянов – військовий ветеран, який у цивільному житті є фахівцем зі стандартизації, сертифікації та якості. Про це інформує інформує «Главком»

За словами експерта, перевірка продукції у трьох точках (дві на ринку та одна на ярмарку в районі Академмістечка) показала, що в ціновому діапазоні від 105 до 140 грн за кілограм справжнього сиру немає.

«Це сирний продукт, де вміст немолочних жирів становить від 94% до 97%. Найгіршим за складом виявився саме зразок з ярмарку (97% замінників)», – зазначає експерт.

Що виявила лабораторія

Аналіз проводила випробувальна лабораторія ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Згідно з висновком, жирова фаза зразка містить 97,12% замінників молочного жиру.

Аналіз якості кисломолочного сиру, придбаного у Києві фото: Максим Несміянов/Facebook

Показники жирнокислотного складу:

Вміст трансізомерів жирних кислот – 27,62%: зокрема, елаїдинова кислота (27,331%). Вона має температуру плавлення 51–52°C, що значно вище за температуру тіла людини, та є шкідливою для здоров'я.

зокрема, елаїдинова кислота (27,331%). Вона має температуру плавлення 51–52°C, що значно вище за температуру тіла людини, та є шкідливою для здоров'я. Олеїнова кислота – 41,427% : основний компонент багатьох рослинних олій.

: основний компонент багатьох рослинних олій. Цис-лінолева кислота – 10,240% : поліненасичена жирна кислота.

: поліненасичена жирна кислота. Стеаринова (10,526%) та пальмітинова (7,517%) кислоти: використовуються у промисловості для надання твердості жировим сумішам.

Відсутність молочних компонентів

Критично низький вміст природних молочних маркерів (капронової, каприлової та капринової кислот – менше 0,3% кожна) підтверджує, що продукт є технічною імітацією.

Капронова кислота – 0,197%;

Каприлова кислота – 0,067%;

Капринова кислота – 0,299%.

Лабораторія, що проводила аналіз, акредитована Національним агентством з акредитації України.

Несміянов вважає, що справжній продукт може коштувати від 220 грн за кілограм, проте такі зразки цього разу на експертизу не потрапили.

Нагадаємо, в Україні у різних сегментах ринку кількість фальсифікату масла становить від 20 до 80%. І йдеться не лише про те, яке продають на вагу на ринках, а й навіть про продукцію з полиць супермаркетів. Щоб не купити підробку, потрібно звертати увагу на певні нюанси.