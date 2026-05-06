За скільки можна купити справжній сир у Києві? Результати експертизи вражають

glavcom.ua
Експерт вважає, що справжній кисломолочний сир може коштувати від 220 грн за кіло
фото: Максим Несміянов/Facebook

Експертиза продукції на ринках та ярмарках Києва показала, що дешевий кисломолочний сир до 140 грн за кг на 94–97% складається із замінників

У Києві на ярмарку та ринках поблизу станції метро «Академмістечко» зафіксували продаж фальсифікату кисломолочного сиру, у якому вміст немолочних жирів сягає 97%. Результати лабораторного дослідження оприлюднив киянин Максим Несміянов – військовий ветеран, який у цивільному житті є фахівцем зі стандартизації, сертифікації та якості. Про це інформує інформує «Главком»

За словами експерта, перевірка продукції у трьох точках (дві на ринку та одна на ярмарку в районі Академмістечка) показала, що в ціновому діапазоні від 105 до 140 грн за кілограм справжнього сиру немає.

«Це сирний продукт, де вміст немолочних жирів становить від 94% до 97%. Найгіршим за складом виявився саме зразок з ярмарку (97% замінників)», – зазначає експерт.

Що виявила лабораторія

Аналіз проводила випробувальна лабораторія ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Згідно з висновком, жирова фаза зразка містить 97,12% замінників молочного жиру.

Аналіз якості кисломолочного сиру, придбаного у Києві
фото: Максим Несміянов/Facebook
Показники жирнокислотного складу:

  • Вміст трансізомерів жирних кислот – 27,62%: зокрема, елаїдинова кислота (27,331%). Вона має температуру плавлення 51–52°C, що значно вище за температуру тіла людини, та є шкідливою для здоров'я.
  • Олеїнова кислота – 41,427%: основний компонент багатьох рослинних олій.
  • Цис-лінолева кислота – 10,240%: поліненасичена жирна кислота.
  • Стеаринова (10,526%) та пальмітинова (7,517%) кислоти: використовуються у промисловості для надання твердості жировим сумішам.

Відсутність молочних компонентів

Критично низький вміст природних молочних маркерів (капронової, каприлової та капринової кислот – менше 0,3% кожна) підтверджує, що продукт є технічною імітацією.

  • Капронова кислота – 0,197%;
  • Каприлова кислота – 0,067%;
  • Капринова кислота – 0,299%.

Лабораторія, що проводила аналіз, акредитована Національним агентством з акредитації України. 

Несміянов вважає, що справжній продукт може коштувати від 220 грн за кілограм, проте такі зразки цього разу на експертизу не потрапили.

Нагадаємо, в Україні у різних сегментах ринку кількість фальсифікату масла становить від 20 до 80%. І йдеться не лише про те, яке продають на вагу на ринках, а й навіть про продукцію з полиць супермаркетів. Щоб не купити підробку, потрібно звертати увагу на певні нюанси

Рух транспорту вулицею Хрещатик буде частково обмежено 7 травня
За скільки можна купити справжній сир у Києві? Результати експертизи вражають
Останній дзвоник у школах столиці: влада назвала дату закінчення навчального року
На Хрещатику зацвів легендарний кущ бузку (фото)
Підготовка до зими в Києві. Кличко вже переклав вину на... Зеленського
Нажився на «єВідновленні»: у Києві шахрай видурив у пенсіонерки 230 тис. грн
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
