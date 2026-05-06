За скільки можна купити справжній сир у Києві? Результати експертизи вражають
Експертиза продукції на ринках та ярмарках Києва показала, що дешевий кисломолочний сир до 140 грн за кг на 94–97% складається із замінників
У Києві на ярмарку та ринках поблизу станції метро «Академмістечко» зафіксували продаж фальсифікату кисломолочного сиру, у якому вміст немолочних жирів сягає 97%. Результати лабораторного дослідження оприлюднив киянин Максим Несміянов – військовий ветеран, який у цивільному житті є фахівцем зі стандартизації, сертифікації та якості. Про це інформує інформує «Главком»
За словами експерта, перевірка продукції у трьох точках (дві на ринку та одна на ярмарку в районі Академмістечка) показала, що в ціновому діапазоні від 105 до 140 грн за кілограм справжнього сиру немає.
«Це сирний продукт, де вміст немолочних жирів становить від 94% до 97%. Найгіршим за складом виявився саме зразок з ярмарку (97% замінників)», – зазначає експерт.
Що виявила лабораторія
Аналіз проводила випробувальна лабораторія ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Згідно з висновком, жирова фаза зразка містить 97,12% замінників молочного жиру.
Показники жирнокислотного складу:
- Вміст трансізомерів жирних кислот – 27,62%: зокрема, елаїдинова кислота (27,331%). Вона має температуру плавлення 51–52°C, що значно вище за температуру тіла людини, та є шкідливою для здоров'я.
- Олеїнова кислота – 41,427%: основний компонент багатьох рослинних олій.
- Цис-лінолева кислота – 10,240%: поліненасичена жирна кислота.
- Стеаринова (10,526%) та пальмітинова (7,517%) кислоти: використовуються у промисловості для надання твердості жировим сумішам.
Відсутність молочних компонентів
Критично низький вміст природних молочних маркерів (капронової, каприлової та капринової кислот – менше 0,3% кожна) підтверджує, що продукт є технічною імітацією.
- Капронова кислота – 0,197%;
- Каприлова кислота – 0,067%;
- Капринова кислота – 0,299%.
Лабораторія, що проводила аналіз, акредитована Національним агентством з акредитації України.
Несміянов вважає, що справжній продукт може коштувати від 220 грн за кілограм, проте такі зразки цього разу на експертизу не потрапили.
Нагадаємо, в Україні у різних сегментах ринку кількість фальсифікату масла становить від 20 до 80%. І йдеться не лише про те, яке продають на вагу на ринках, а й навіть про продукцію з полиць супермаркетів. Щоб не купити підробку, потрібно звертати увагу на певні нюанси.
