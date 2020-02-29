Суд обрав запобіжні заходи 22 учасникам сутичок у міськраді Жмеринки



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Суд обрав запобіжний захід затриманим за вчинення хуліганських дій у Жмеринці

Суд призначив 13 затриманим 60 діб тримання під вартою без права внесення застави на час досудового розслідування

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід 22 учасникам сутичок у Жмеринській міськраді.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Суд призначив 13 затриманим 60 діб тримання під вартою без права внесення застави на час досудового розслідування.

Ще 3 учасникам зіткнень обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень, 6 — цілодобовий домашній арешт.

Під час припинення протиправних дій травми різного ступеню важкості отримали 10 працівників поліції, 6 з них госпіталізовані.

Як повідомлялося, у четвер, 27 лютого, у Жмеринці близько 30 молодиків у масках увірвалися в адмінбудівлю органу місцевого самоврядування, застосували петарди, розпилили газ і влаштували бійку з депутатами міськради та напали на поліцейських. Станом на ранок 28 лютого до лікарні звернулись 10 поліцейських, 4 з них – госпіталізовані.

Поліція затримала 22 правопорушників, серед них – двох лідерів громадських об’єднань «Едельвейс» та «Національні дружини», а також двох депутатів та працівника міськради. Всім затриманим за протиправні дії в приміщенні Жмеринської міськради, застосування фізичної сили до поліцейських та до депутатів міськради оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).

У поліції та міській раді припускають, що причиною інциденту став розгляд міськрадою питання про недовіру в.о. міського голови й що організували цю акцію опоненти нинішнього керівника міста.