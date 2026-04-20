Під час теракту в Києві загинув музикант Ігор Савченко

У музиканта залишилася дружина та дочка

18 квітня під час теракту в Києві загинув український музикант Ігор Савченко. Артист був учасником гурту «Друге Сонце». Звістку про загибель українця повідомила його колега по гурту та подруга Марина Юревич. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис у Facebook.

Ігор Савченко опинився в центрі подій під час теракту в столиці, який стався в Голосіївському районі. Чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївській, унаслідок чого загинули та постраждали люди. Серед загиблих був Ігор Савченко.

«Вчора під час теракту загинув Ігор Савченко. Мій друг, мій вірний побратим, музикант нашого гурту «Друге Сонце». Я поки не можу в це повірити. Що вже тебе, Ігор, не почую, що подзвоню, а там тиша. Ми дружили і грали з 2010 року. Багато пройшли й пережили. Репи, концерти, фести, розмови, творчі пошуки, плани, зустрічі, днюхи, твої незабутні стейки, скільки всього було. І як тепер без тебе?» – йдеться в повідомленні.

Марина Юревич повідомила про смерть Ігоря Савченка

За словами жінки, в Ігоря Савченка залишися дружина Тетяна та дочка Ганна. «Ігор, ти був справжнім другом, справжнім рокером, ти ніколи не здавався, ти завжди був поряд, коли весь світ був проти. Ти був опорою, для всіх. Молодий душею, неймовірний. Ти так любив це життя. Свою родину, Танюшу, доцю Анюту», – розповіла Марина Юревич.

фото: Igor Savchenko/Facebook

Марина Юревич разом з Ігорем Савченко грала в гурті «Друге Сонце». Жінка розповіла про дружбу з ним та висловилася про свого загиблого колегу.

Ігор Савченко (на фото останній зліва) був учасником гурту «Друге Сонце»

«А музикою ти жив, горів, відчував, що ти справжній, коли граєш. Ми часто сперечались із тобою, але ми завжди були справжньою командою. Ти величезна частина нас, мене, я пишаюся, що зустріла такого Друга. Це справжня удача, я вдячна Богу за це. Лети в засвіти, мій дорогий, раз уже так невблаганно доля вирішила. Ти був винятковим, ти був одним із найкращих. Це страшна й дуже болюча втрата. Обіймаю і плачу з вами, Танюша, Аня, усі рідні і близькі Ігоря. Ти назавжди в моєму серці, Ігорьок», – написала Юревич.

У 2009 році створення гурту «Друге Сонце» ініціювала Марина Юревич. Раніше це музичне об’єднання було відомим під назвою «Феромон».

Як повідомляв «Главком», 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей. «Також у лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», – додав він. За інформацією столичної влади, окрім 10 людей, яких доставили до лікарень після поранень, медики надали допомогу ще шістьом постраждалим від дій терориста на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

Також повідомлялося, 20 квітня кількість загиблих від стрілянини у Голосіївському районі Києва зросла до семи: у лікарні помер чоловік, за життя якого боролись лікарі. Віталій Кличко повідомив, що наразі в лікарнях столиці перебувають семеро поранених у Голосіївському районі. Із них – одна дитина. З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє – у відділенні політравми.