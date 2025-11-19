Головна Київ Новини
Неякісна земля для столичних парків: справу про розтрату 6,7 млн грн передано до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Неякісна земля для столичних парків: справу про розтрату 6,7 млн грн передано до суду
Компанія, шо виграла тендер, поставила для столичних парків ґрунтосуміш, яка не відповідала технічним вимогам  
Директору приватної фірми загрожує до 12 років, а ексдиректору комунального підприємства –до п’яти років позбавлення волі

Слідчі поліції Києва скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора приватної фірми та колишнього керівника комунальної установи, яких обвинувачують у масштабній розтраті бюджетних коштів під час закупівлі ґрунтосуміші для озеленення столичних парків та скверів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як нагадали у поліції, у липні слідчі Солом’янського управління поліції спільно з працівниками УСР у місті Києві та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, повідомили про підозру директору приватної фірми та екскерівнику комунальної установи, які заволоділи бюджетними коштами.

Слідство встановило, що навесні 2024 року комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Солом’янського району провело тендер на закупівлю ґрунтосуміші для озеленення парків та скверів. Переможцем стала приватна фірма, на рахунок якої з місцевого бюджету було перераховано понад 6,7 млн грн.

«Зібрані докази свідчать, що директор фірми подав до тендерної документації неправдиві дані про якість та склад ґрунтосуміші. Це дозволило підприємству виграти закупівлю. Після цього, компанія поставила суміш, яка не відповідала технічним вимогам та була суттєво гіршої якості, ніж заявлено», – йдеться у повідомленні.

Експосадовець комунального підприємства, відповідальний за контроль за поставкою, не перевірив фактичні характеристики продукції та підписав документи про її прийняття. Як наслідок, бюджетні кошти були перераховані за товар, який не відповідає встановленим нормам, що завдало громаді столиці збитків на понад 6,7 млн грн, додали у поліції.

Досудове розслідування здійснювалося за ч. 5 ст. 191 ККУ - заволодіння чужим майном та за ч. 2 ст. 367 ККУ – службова недбалість.

Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Директору приватної фірми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а ексдиректору комунального підприємства до п’яти років позбавлення волі. 

Раніше поліцейські Києва викрили схему привласнення 800 тис. грн, виділених на реконструкцію парку «Орлятко». Про підозру повідомлено бізнесмену та одному з ексначальників «Київзеленбуду». У ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2023 року колишній директор приватного підприємства разом із тодішнім начальником одного з відділів комунального об’єднання «Київзеленбуд» під час виконання договору підряду внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості. Йдеться про реконструкцію та благоустрій парку «Орлятко, що у Солом’янському районі столиці – зокрема, роботи з озеленення, заміни плитки та вивезення будівельного сміття.

До слова,  столичні прокурори повідомили про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств та районних адміністрацій, а також двом керівникам підрядних організацій, причетним до масштабних зловживань із бюджетними коштами. 

