Чоловік отримав ножове поранення у груди, заступившись за дівчину у електричці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Суді обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото: Національна поліція України/Facebook

Подія сталася у потязі сполученням «Київ-Волинський – Березань»

На Броварщині поліцейські встановили та затримали 22-річного хлопця, який під час конфлікту в тамбурі електропотягу завдав ножові поранення одному із пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що подія сталася 23 вересня о 16:40 у потязі сполученням «Київ-Волинський – Березань».

«Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, фігурант вступив у словесну суперечку з дівчиною. За неї заступився чоловік, внаслідок чого між ним та нападником виник конфлікт. У ході сварки зловмисник дістав заздалегідь заготовлений ніж та вдарив опонента в груди», – йдеться у повідомленні. 

37-річного потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували до медичного закладу. Після скоєного нападник залишив місце події, однак правоохоронці встановили його особу та місцезнаходження.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази вилучено.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до
суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень та фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Херсоні 51-річний п’яний чоловік кидався з ножем на групу підлітків. Інцидент трапився 22 серпня близько 14:00 на проспекті Незалежності. У чоловіка виник конфлікт із гуртом підлітків. Він вихопив ніж і почав погрожувати ним, зокрема, намагався поранити 15-річного хлопця. У поліції розповіли, що це побачив «небайдужий херсонець, який перебував неподалік». Він знешкодив чоловіка до прибуття поліціянтів, і в такий спосіб вдалося запобігти травмуванню дітей.

Теги: Київщина поліція конфлікт

