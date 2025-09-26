Чоловік отримав ножове поранення у груди, заступившись за дівчину у електричці

Подія сталася у потязі сполученням «Київ-Волинський – Березань»

На Броварщині поліцейські встановили та затримали 22-річного хлопця, який під час конфлікту в тамбурі електропотягу завдав ножові поранення одному із пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що подія сталася 23 вересня о 16:40 у потязі сполученням «Київ-Волинський – Березань».

«Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, фігурант вступив у словесну суперечку з дівчиною. За неї заступився чоловік, внаслідок чого між ним та нападником виник конфлікт. У ході сварки зловмисник дістав заздалегідь заготовлений ніж та вдарив опонента в груди», – йдеться у повідомленні.

37-річного потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували до медичного закладу. Після скоєного нападник залишив місце події, однак правоохоронці встановили його особу та місцезнаходження.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази вилучено.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до

суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень та фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

