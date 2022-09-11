Попередньо, у чоловіка травма ніг і голови

Потерпілого госпіталізували до лікарні

У Києві чоловік потрапив під потяг (фото)

У Солом'янському районі столиці чоловік впав під потяг. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у м.Києві.

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Рятувальникам вдалося його деблокували. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Попередньо, у нього травма ніг і голови.

Нагадаємо, 24 серпня, на День Незалежності, у столичних пабліках з'явилося відео моменту дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Правди. На кадрах зафільмовано, як зіткнулися автомобіль Skoda та велосипедистка.

Раніше у столиці трапилася масштабна автомобільна аварія, внаслідок якої отримали серйозні пошкодження сім транспортних засобів.