У Якутії зійшов з рейок потяг з пальним для окупантів (відео)

У складі потяга були 53 вагони, з них 15 – зійшли з рейок

У Хангалаському районі Якутії зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга. Попередньо, у вагонах було паливо для російських загарбників в Україні.

Зазначається, що загиблих чи постраждалих немає. Проте пошкоджено 300 метрів колії. Загалом у складі потяга були 53 вагони.

Раніше повідомлялося, що у Курській області невідомі намагалися підірвати саморобним вибуховим пристроєм залізничну колію.

Крім того, у Курській області зненацька впала опора лінії електропередач (ЛЕП), що йде від Курської АЕС до підстанції «Південна» в селі Пряміцино.

А у Єйську, який розташований фактично навпроти Маріуполя (через Таганрозьку протоку) загорілась нафтобаза окупантів.