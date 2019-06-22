В Київському метро у суботу померли двоє людей



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Фото: Главком

Одна людина померла на станції метро «Театральна», друга – на станції метро «Хрещатик»

В Київському метро у суботу, 22 червня, померли двоє людей. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Одна людина померла на станції метро «Театральна», друга – на станції метро «Хрещатик».

На станції «Берестейська» жінці стало погано у вагоні, її вивели на перон.

Зазначимо, що всі інциденти сталися на червоній гілці метро – вона найстаріша та найспекотніша.

Як раніше повідомляла синоптик Наталка Діденко, 22 і 23 червня у більшості областей України максимальна температура повітря протягом дня досягне +30 +36 градусів. У Києві вихідні передбачаються спекотними. У столиці повітря розігріється до +31+33 градусів.

Послаблення пекельної спеки очікується у середу, 26 червня, стовпчик термометра опуститься до +23+29 градусів. «Зміна повітряної маси на свіжішу наступного тижня принесе певні коливання нашим організмам - не лякайтеся, просто майте на увазі», - попередила Діденко.