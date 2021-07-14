У Києві дитина одягла на палець металеву гайку й не могла зняти

На допомогу дитині прийшли рятувальники

У вівторок, 13 липня, у багатоповерхівці по вул. Кондратюка, 4-А в Оболонському районі Києва 12-річний хлопець одягнув собі на палець металеву гайку як кільце. О 22:28 за допомогою до рятувальної служби звернулись батьки хлопчика. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які приступили до вивільнення пальця підлітка за допомогою електроінструмента.

Разом із медиками надзвичайники провели бесіду із хлопцем та його батьками.

Медична допомога дитині не знадобилась, хлопчик почувається добре.

Як повідомлялося, у квітні цього року в Києві рятувальники допомогли лікарям звільнити чоловіка, який насунув на статевий орган гайку, а зняти її не зміг. Незвичного пацієнта доправили до лікарні, що на Петра Запорожця, 26. Самостійно медики не змогли впоратися з такою екстраординарною проблемою. Порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання, обережності та ювелірної точності.

На початку червня на проспекті Правди, 10 у Подільському районі на спортивному майданчику дитина застрягла в металевій огорожі: у хлопчика, 2014 року народження, було затиснуто ногу в огорожі. За допомогою електроінструменту ногу дитини було деблоковано.

Один із квесті, що проводилися у Києві з нагоди 8 березня, закінчився викликом бригади фахівців Київської аварійно-рятувальної служби. Як виявилося, під час квесту дівчина собі на шию одягла нашийник, а коли гра закінчилася – його не змогли зняти. Виявилося, що в нашийнику заїв замок. Нашийник з дівчини знімали за допомогою спеціального обладнання.