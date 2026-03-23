Ремонт на трасах міжнародного значення: коли завершаться роботи

Наталія Порощук
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Свириденко: До кінця березня Мінрозвитку має вийти на максимальні щоденні обсяги робіт

В Україні тривають ремонтні роботи на дорогах: від початку року вже ліквідовано понад 1 млн кв. м пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«До кінця березня Мінрозвитку має вийти на максимальні щоденні обсяги робіт. До 1 травня має бути завершений поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня – усі основні роботи», – йдеться у повідомленні.

За словами Свириденко, окремий пріоритет – дороги, які забезпечують прифронтову логістику, військові, медичні та гуманітарні перевезення. «Домовилися з Міністерством оборони, що підрозділи ДССТ розпочнуть ремонт у 30-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. На це передбачимо додаткові 1,5 млрд грн. Перелік доріг вже погоджений із військовими», – наголосила вона.

Зазначається, що уряд уже виділив 3 млрд грн з резервного фонду. Крім того, 12,6 млрд грн, передбачені у бюджеті на 2026 рік, розподілені на ремонт та утримання доріг.

«Доручила Міністерству розвитку громад та територій активізувати роботу над залученням додаткових ресурсів – зокрема під державні гарантії та у співпраці з міжнародними партнерами», – підкреслила голова уряду.

Нагадаємо, від 23 до 25 березня в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів і шляхопроводів. У ці дні фахівці КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть ділянки дорожнього покриття.

Як повідомлялося, з 6 березня на автомобільних дорогах України запрацювали ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Читайте також

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності
Україна отримала перший транш МВФ: куди спрямують кошти
3 березня, 08:58
Наглядова рада «Нафтогазу» складається з шести членів
Уряд призначив оновлений склад наглядової ради «Нафтогазу»
2 березня, 14:35
Чи знизить уряд акцизи та ПДВ на пальне: заява Свириденко
Чи знизить уряд акцизи та ПДВ на пальне: заява Свириденко
13 березня, 12:07
Дорога на житловому масиві у Дарницькому районі столиці. 12 березня 2026 року
Як держава рятуватиме дороги після зими? Агентство відновлення розчарувало новиною
12 березня, 13:34
На укосі дорожнього насипу утворилося глибоке провалля ґрунту з круглими контурами
На Оболоні біля дороги росте небезпечне провалля: мешканці звернулися до комунальників
12 березня, 13:07
Свириденко оглянула будівництво доріг у Чернігівській області
Коли в Україні завершиться ремонт міжнародних трас? Свириденко назвала дату
15 березня, 12:44
Під час робіт транспортний рух буде обмежуватися частково та поетапно
Обмеження руху на мостах і шляхопроводах Києва 17 та 18 березня: де триватимуть ремонти
17 березня, 10:54
У 2026 році на укриття в закладах загальної середньої освіти передбачено 5 млрд грн
Уряд розподілив 2 млрд грн на шкільні укриття: які заклади отримають кошти
20 березня, 05:30
Додаткові кошти мають забезпечити житлом понад 3,3 тис. родин
Кабмін виділив додаткові 7,7 млрд грн на житло для ВПО
19 березня, 19:23

Ремонт на трасах міжнародного значення: коли завершаться роботи
Ремонт на трасах міжнародного значення: коли завершаться роботи
Обмеження керування авто: скільки позовів ТЦК дійшли до суду
Обмеження керування авто: скільки позовів ТЦК дійшли до суду
Розкішна автівка Джорджо Армані шукає свого власника: за скільки можна придбати
Розкішна автівка Джорджо Армані шукає свого власника: за скільки можна придбати
Кешбек на пальне: скільки можна отримати та до коли діятиме програма
Кешбек на пальне: скільки можна отримати та до коли діятиме програма
Сервісні центри МВС призупинили роботу
Сервісні центри МВС призупинили роботу
Роботи зі штучним інтелектом почали збирати BMW
Роботи зі штучним інтелектом почали збирати BMW

Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Сьогодні, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
