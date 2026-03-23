Ремонт на трасах міжнародного значення: коли завершаться роботи

Свириденко: До кінця березня Мінрозвитку має вийти на максимальні щоденні обсяги робіт

В Україні тривають ремонтні роботи на дорогах: від початку року вже ліквідовано понад 1 млн кв. м пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«До кінця березня Мінрозвитку має вийти на максимальні щоденні обсяги робіт. До 1 травня має бути завершений поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня – усі основні роботи», – йдеться у повідомленні.

За словами Свириденко, окремий пріоритет – дороги, які забезпечують прифронтову логістику, військові, медичні та гуманітарні перевезення. «Домовилися з Міністерством оборони, що підрозділи ДССТ розпочнуть ремонт у 30-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. На це передбачимо додаткові 1,5 млрд грн. Перелік доріг вже погоджений із військовими», – наголосила вона.

Зазначається, що уряд уже виділив 3 млрд грн з резервного фонду. Крім того, 12,6 млрд грн, передбачені у бюджеті на 2026 рік, розподілені на ремонт та утримання доріг.

«Доручила Міністерству розвитку громад та територій активізувати роботу над залученням додаткових ресурсів – зокрема під державні гарантії та у співпраці з міжнародними партнерами», – підкреслила голова уряду.

Нагадаємо, від 23 до 25 березня в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів і шляхопроводів. У ці дні фахівці КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть ділянки дорожнього покриття.

Як повідомлялося, з 6 березня на автомобільних дорогах України запрацювали ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.