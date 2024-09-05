У Києві довга тривога паралізувала громадський транспорт: ситуація в місті

Для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години

Повітряна тривога в Києві тривала майже дев’ять годин. Через це в місті відбувся колапс із громадським транспортом. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Зазначимо, що тривога у столиці тривала з 23:29 4 вересня до 8:38 5 вересня.

Ситуація в метро

Нині в київському метро люди стоять навіть на сходах та не можуть спуститися на перон.

Тривала тривога у Києві спричинила колапс у столичній підземці pic.twitter.com/5PxkfCpM4j — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 5, 2024

Зі ст. м. «Харківська» поїзд вже приходить переповнений. Колапс у метро повʼязаний із тим, що інтервал руху поїздів під час тривоги складав майже 10 хв. Зараз кількість поїздів збільшили, ситуація скоро має нормалізуватися.

Черга в київському метро фото з соцмереж

Черга на ст. м. «Червоний хутір» на лівому березі Дніпра фото з соцмереж

Ситуація з наземним громадським транспортом

До наземного транспорту також спостерігаються довжелезні черги. На відео, що ширяться в мережі, можна бачити, зокрема, черги біля метро «Чернігівська» та «Лісова» на Лівому березі столиці. Люди намагаються виїхати на правий берег.

На Лівому березі столиці через тривогу виникли величезні черги біля метро Чернігівська та Лісова. Люди намагаються виїхати на правий берег pic.twitter.com/J17Itc8V2K — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 5, 2024

Вартість таксі

Між тим, вартість таксі під час тривоги традиційно злітала вгору. Так, за даними «Главкома», поїздка на таксі від метро «Осокорки» до Центрального залізничного вокзалу (приблизно 16 км) становить 700 грн. Щоб потрапити на правий берег із лівого, потрібно витратити на таксі не менше ніж 500 грн. Так, наприклад, коштує поїздка між станціями «Славутич»–»Видубичі».

Де є затори на дорогах

Дані Google Maps свідчать, що на дорогах міста утворилися численні затори, причому як на правому, так і лівому берегах.

Так, ускладнений трафік на проспектах Романа Шухевича та Степана Бандери, від Кирилівської церкви і до перетину вулиць Олени Теліги та Сирецької (у бік станції метро «Дорогожичі»). Є проблеми й на вулицях Миропільській та Братиславській у бік станції метро «Чернігівська», утворився затор на ділянці від проспекту Леоніда Каденюка та до з’їзду з моста Патона. Важко рухаються машини на вулиці Петра Радзіня (на під’їзді до Дарницького мосту), а також на проспектах Броварському, Визволителів та Воскресенському.

скріншот Google Maps

скріншот Google Maps

Тягнуться машини й на вулиці Вадима Гетьмана (в обидва боки), є проблеми на окремих ділянках проспекту Повітряних сил України і на вулиці В’ячеслава Чорновола (у бік Лук’янівки). Є затори на вулицях Семена Скляренка, Богатирській. А також – на вулицях Кирилівській та Новокостянтинівській у бік Подолу.

скріншот Google Maps

Крім того, тягнеться транспорт на Берестейському проспекті (на ділянці між станціями місто «Житомирська» та «Берестейська»), а також на бульварі Тараса Шевченка. Затор утворився на проспекті Любомира Гузара та вулиці Борщагівській.

скріншот Google Maps

Що каже місцева влада

Київська міська державна адміністрація вже прокоментувала транспортний колапс у столиці.

«Після відбою повітряної тривоги метрополітен відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів. Нагадуємо, що станції наземної ділянки відкриваються за 15-20 хвилин до прибуття першого поїзда», – йдеться в повідомленні.

У КМДА додали, що рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі.

Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають:

«червона» лінія – 9-10 хвилин;

«синя» лінія – 10 хвилин;

«зелена» лінія – 10 хвилин.

Загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години.