Атака дронів на столицю: влада уточнила деталі

Станом на 8:40 ранку у Києві не було зафіксовано руйнувань чи потерпілих

У столиці 5 вересня тривога тривала понад дев'ять годин, «шахеди» заходили поодинці, утім жоден ворожий дрон не досягнув своєї цілі. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

«Чергова тривала масована атака російських ударних дронів!.. В столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад 9 годин. Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо на кшталт Shahed, намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені», – йдеться у повідомленні.

Як уточнили в КМВА, станом на 8:40 ранку у Києві не було зафіксовано руйнувань чи потерпілих.

«Зараз столиця без потенційних повітряних загроз. Але прошу усіх киян та гостей міста бути уважними і пильними – атака ворожих ударних дронів у інших регіонах України ще триває, і не виключено, що російські дрони можуть змінити курс і спробувати атакувати Київ», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Як раніше повідомив мер міста Віталій Кличко, сьогодні, 5 вересня, в Києві зранку були чутні звуки вибухів, які пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони (ППО). Мешканці столиці повідомляли про численні спалахи та звуки, які свідчать про активну роботу ППО.

Також учора, 4 вересня, о 23:32 у столиці пролунали сирени. Повітряна тривога була повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння.