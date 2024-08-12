Громадяни яких країн найчастіше відкривають бізнес в Україні під час війни: статистика

Іноземці зі 101 країни заснували 3075 компаній в Україні від початку великої війни

Громадяни з понад 100 країн заснували більш ніж 3 тис. компаній в Україні за час повномасштабної війни. Про це повідомляє «Опендатабот».

Зазначається, що найчастіше відкривають бізнес громадяни Туреччини – 396 компаній або 12,9% від загальної кількості, Узбекистану – 312 бізнесів (10,1% від загальної кількості). Замикають трійку лідерів громадяни Польщі – 224 бізнеси або 7,3%.

Загалом іноземці зі 101 країни заснували 3075 компаній в Україні від початку великої війни.

Також до топ-10 також потрапили громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану, Ізраїлю, Великої Британії та Китаю.

Громадяни яких країн найчастіше відкривають бізнес в Україні фото: «Опендатабот»

Найпривабливіший регіон для ведення бізнесу

Зокрема, майже половину від загальної кількості компаній з іноземними власниками, зареєстрували у Києві – 1 517. У столиці найчастіше створюють бізнеси громадяни Узбекистану – 175 компаній.

Далі йде Львівщина – 460 бізнесів: тут найчастіше осідають іноземці з Польщі (105 компаній). До трійки також потрапила Одещина – 273 компанії. У цьому регіоні найчастіше створюють компанії громадяни Туреччини – 99 бізнесів.

Найбільша кількість компаній з іноземними власниками займається гуртовою торгівлею – 30,7%, операціями з нерухомим майном – 6,7% та комп’ютерним програмуванням – 5,8%.

Де найчастіше засновують компанії іноземці фото: «Опендатабот»

Найбільший іноземний бізнес

Компанія «Тенс1ма» із статутним капіталом у 1,28 млрд грн стала найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями з 24 лютого 2022 року. Власником бізнесу є громадянин Вірменії.

Другу позицію посідає АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юген» зі статутним капіталом у 700 млн грн. Кінцевим власником є громадянин США.

Замикає трійку лідерів компанія ТОВ «ЛФС», яку заснував громадянин Польщі. Компанія має 300 млн грн статутного капіталу.

Чим займаються компанії в Україні з іноземними власниками фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, в урядовому законопроєкті № 11416 про підвищення ставок деяких податків і введення нових відсутні заходи боротьби з тіньовою економікою та заходи з підвищення ефективності роботи Державної податкової служби.

Так, члени Української ради бізнесу вважають, що провадження нових видів податків значно обтяжить бізнес та державні органи додатковими формами звітування, необхідністю впровадження нових процедур адміністрування та контролю, та спричинить додатковий фіскальний тиск на український бізнес. Представники бізнесу вважають, що такі фактори призведуть до дискримінації добросовісного бізнесу та сприятимуть зростанню тіньової економіки.