Скандал із піском за 6,5 млн грн: пояснення київської влади
Виконання робіт із підсипання пляжних територій коштуватиме понад 6,5 млн грн
У 2023 році працівники КП «Плесо» виконають підсипання піску на території пляжів «Центральний», «Веселка», «Передмістна Слобідка», «Тельбін», «Пуща-Водиця», «Троєщина» та «Райдуга». Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Як повідомляє КМДА, підсипання піску необхідне для відновлення природного шару піщаного покриву, оскільки внаслідок цьогорічного весняного водопілля у Києві фіксували підтоплення заплави річок та прирічкових територій, що погіршило їх санітарно-гігієнічний стан та призвело до розмивання пляжних зон.
Для виконання робіт із підсипання пляжних територій 14 червня поточного року КП «Плесо» оголосило про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю: «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (Послуги з підсипки піску і планування пляжної території)», очікуваною вартістю 6 535 000 грн з ПДВ (ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-14-006184-a).
«Унаслідок підтоплень, дії вітрової ерозії на території низки пляжів відбулось руйнування поверхні піщаного покриву, що своєю чергою може призвести до пошкодження кореневої системи дерев та зелених насаджень, а надалі – до загибелі рослинності та погіршення екологічного стану в цілому. Аби запобігти цьому, а також для відновлення природного шару піщаного покриву і проводяться роботі із санітарного підсипання піску, і це є доцільними навіть в умовах, коли пляжний сезон не відкривається», – йдеться в повідомленні.
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