Скандал із піском за 6,5 млн грн: пояснення київської влади

Виконання робіт із підсипання пляжних територій коштуватиме понад 6,5 млн грн

У 2023 році працівники КП «Плесо» виконають підсипання піску на території пляжів «Центральний», «Веселка», «Передмістна Слобідка», «Тельбін», «Пуща-Водиця», «Троєщина» та «Райдуга». Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляє КМДА, підсипання піску необхідне для відновлення природного шару піщаного покриву, оскільки внаслідок цьогорічного весняного водопілля у Києві фіксували підтоплення заплави річок та прирічкових територій, що погіршило їх санітарно-гігієнічний стан та призвело до розмивання пляжних зон.

Для виконання робіт із підсипання пляжних територій 14 червня поточного року КП «Плесо» оголосило про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю: «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (Послуги з підсипки піску і планування пляжної території)», очікуваною вартістю 6 535 000 грн з ПДВ (ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-14-006184-a).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Унаслідок підтоплень, дії вітрової ерозії на території низки пляжів відбулось руйнування поверхні піщаного покриву, що своєю чергою може призвести до пошкодження кореневої системи дерев та зелених насаджень, а надалі – до загибелі рослинності та погіршення екологічного стану в цілому. Аби запобігти цьому, а також для відновлення природного шару піщаного покриву і проводяться роботі із санітарного підсипання піску, і це є доцільними навіть в умовах, коли пляжний сезон не відкривається», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ярині Ар'євій, яку підозрюють у ДТП з потерпілою, з нічного на цілодобовий домашній арешт з браслетом.

До слова, прикордонники на в’їзді до Києва виявили священника Української православної церкви Московського патріархату, в телефоні якого знайшли проросійський контент.