Безробіття у Києві: місто гостро потребує робочих рук (список професій)

Хонда: «Станом на 1 червня у столиці зафіксовано всього 3,1 тис. безробітних»

Нині у Києві безробіття на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення, проте місто потребує працівників у сфері торгівлі та послуг. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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«За інформацією Київського міського центру зайнятості станом на 1 червня у столиці зафіксовано всього 3,1 тис. безробітних. І це утричі менше, ніж на початок повномасштабного вторгнення. Але все одно маємо враховувати, що не всі безробітні ідуть до центрів зайнятості ставати на облік. Хоча з’явилися і нові вакансії, і попит на ті, на які раніше не було. Я у центрі зайнятості запитала, яких спеціалістів зараз шукають активно. Мені відповіли, що, наприклад, стрільців. Виявилося, під час набору до «Гвардії наступу» шукають стрільців», – зауважила Хонда.

Станом на 1 червня найбільший попит – на працівників сфери торгівлі та послуг. Потрібні також кухарі, продавці-консультанти, охоронці, економісти. Високий попит на робітників комплексного прибирання будинків, службових приміщень, двірників, швачок, водіїв трамваїв, фрезерувальників, токарів, медичних сестер і медбратів, електрогазозварників тощо.

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«Перший період повномасштабної війни забрав із цих сфер багато чоловіків: електриків, техніків. І до сьогодні залишається потреба, наприклад, у водіях. Але ми вже більш-менш вирівняли ситуацію. Також минулого року була криза в освітній галузі, оскільки дуже багато вчителів виїхали», – сказала заступниця голови КМДА.

Вона додала, що у медицині особливо відчувався брак молодшого медичного персоналу, медсестер. Є велика проблема – брак реабілітологів, психологів, фахівців, які працюють із людьми з інвалідністю, соціальних працівників. Навантаження на соціальну сферу збільшилося, адже збільшилася кількість людей з інвалідністю, зокрема, дітей, які потребують допомоги, збільшилася кількість людей із психічними розладами.

«Медична сфера, освіта заповнили кадрові прогалини за допомогою ВПО. А от соціальна сфера – ні. Із самотніми людьми похилого віку, особами з інвалідністю працюють, в основному, жінки, старші за 50 років, тут брак фахівців. А це почасти важка робота, де потрібно підняти пацієнта, помити. Зрозуміло, що фізично вони не все можуть виконати.

У нас є пропозиції роботи, вакансії. Але ж ми не приватна структура. Наші виплати прив’язані до кваліфікаційних норм, постанов. У нас є зарплатна стеля. Можемо додавати преміями, надбавками. Чи багато це – 20 тис. грн для людини, яка працює з дитиною з інвалідністю? Наприклад, реабілітолог із графіком з 9 ранку до 18 вечора. Знаючи, які це психологічні навантаження, скажу, що небагато. До того ж, враховуючи витрати на життя у Києві. А з іншого боку, триває війна…» – зазначила Хонда.

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Також вона розповіла про заборгованість із виплатою заробітної плати, особливо на приватних підприємствах, хоча є і на деяких державних. Але заборгованість була завжди. Зараз, наприклад, найбільші підприємства-боржники з виплати заробітної плати по Києву – це ТОВ «Краснолиманське», «Завод 410 цивільної авіації», «Київський державний завод «Буревісник», «Регіональні електричні мережі» і «Укрінтеренерго».

Марина Хонда – заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (з 2018 р.). Координує діяльність департаментів суспільних комунікацій, соціальної політики, служби у справах дітей та сім’ї, управління туризму та промоцій. У столичній владі з 2001 р. До 2008 р. працювала у секретаріаті Київської міської ради в юридичному відділі та в управлінні правового забезпечення. З 2008 р. до 2010 р. – начальник юридичного управління ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд. З 2010 р. начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). З 2012 р. – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА.

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Зауважимо, загалом ринок праці продовжує набирати обертів та реагувати на зміни. Водночас висока конкуренція та нестача робочих місць спостерігається в IT та медіа – які професії приносять найбільше грошей: оновлено рейтинг.

Як відомо, в Україні цінуються кваліфіковані робітники з інструментом. Найбільш затребуваними у роботодавців є представники робітничого фаху – директорка Держслужби зайнятості назвала найпопулярніші професії під час війни.

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