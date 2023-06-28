Безробіття у Києві: місто гостро потребує робочих рук (список професій)
Хонда: «Станом на 1 червня у столиці зафіксовано всього 3,1 тис. безробітних»
Нині у Києві безробіття на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення, проте місто потребує працівників у сфері торгівлі та послуг. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.
«За інформацією Київського міського центру зайнятості станом на 1 червня у столиці зафіксовано всього 3,1 тис. безробітних. І це утричі менше, ніж на початок повномасштабного вторгнення. Але все одно маємо враховувати, що не всі безробітні ідуть до центрів зайнятості ставати на облік. Хоча з’явилися і нові вакансії, і попит на ті, на які раніше не було. Я у центрі зайнятості запитала, яких спеціалістів зараз шукають активно. Мені відповіли, що, наприклад, стрільців. Виявилося, під час набору до «Гвардії наступу» шукають стрільців», – зауважила Хонда.
Станом на 1 червня найбільший попит – на працівників сфери торгівлі та послуг. Потрібні також кухарі, продавці-консультанти, охоронці, економісти. Високий попит на робітників комплексного прибирання будинків, службових приміщень, двірників, швачок, водіїв трамваїв, фрезерувальників, токарів, медичних сестер і медбратів, електрогазозварників тощо.
«Перший період повномасштабної війни забрав із цих сфер багато чоловіків: електриків, техніків. І до сьогодні залишається потреба, наприклад, у водіях. Але ми вже більш-менш вирівняли ситуацію. Також минулого року була криза в освітній галузі, оскільки дуже багато вчителів виїхали», – сказала заступниця голови КМДА.
Вона додала, що у медицині особливо відчувався брак молодшого медичного персоналу, медсестер. Є велика проблема – брак реабілітологів, психологів, фахівців, які працюють із людьми з інвалідністю, соціальних працівників. Навантаження на соціальну сферу збільшилося, адже збільшилася кількість людей з інвалідністю, зокрема, дітей, які потребують допомоги, збільшилася кількість людей із психічними розладами.
«Медична сфера, освіта заповнили кадрові прогалини за допомогою ВПО. А от соціальна сфера – ні. Із самотніми людьми похилого віку, особами з інвалідністю працюють, в основному, жінки, старші за 50 років, тут брак фахівців. А це почасти важка робота, де потрібно підняти пацієнта, помити. Зрозуміло, що фізично вони не все можуть виконати.
У нас є пропозиції роботи, вакансії. Але ж ми не приватна структура. Наші виплати прив’язані до кваліфікаційних норм, постанов. У нас є зарплатна стеля. Можемо додавати преміями, надбавками. Чи багато це – 20 тис. грн для людини, яка працює з дитиною з інвалідністю? Наприклад, реабілітолог із графіком з 9 ранку до 18 вечора. Знаючи, які це психологічні навантаження, скажу, що небагато. До того ж, враховуючи витрати на життя у Києві. А з іншого боку, триває війна…» – зазначила Хонда.
Також вона розповіла про заборгованість із виплатою заробітної плати, особливо на приватних підприємствах, хоча є і на деяких державних. Але заборгованість була завжди. Зараз, наприклад, найбільші підприємства-боржники з виплати заробітної плати по Києву – це ТОВ «Краснолиманське», «Завод 410 цивільної авіації», «Київський державний завод «Буревісник», «Регіональні електричні мережі» і «Укрінтеренерго».
Нагадаємо, що минулого року, після початку повномасштабного вторгнення, роботу втратили, за даними Мінекономіки, приблизно 5 млн українців.
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