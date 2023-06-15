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Чиновники КМДА продавали безкоштовні дозволи на викиди забруднюючих речовин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чиновники КМДА продавали безкоштовні дозволи на викиди забруднюючих речовин
Нацполіція викрила схему вимагання хабарів посадовцями КМДА
фото: Національнаполіція України

Зловмисники створювали умови, в яких безкоштовні дозволи отримати було неможливо

Нацполіція викрила схему вимагання хабарів посадовцями КМДА за видачу безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Нацполіція викрила схему вимагання хабарів посадовцями КМДА
фото: Національнаполіція України

Варто зазначити, що видача таких дозволів проводиться безкоштовно. Водночас зловмисники навмисно створювали умови, в яких безплатно отримати такі дозволи було неможливо.

Ролі кожного учасника схеми були чітко розподілені, з використанням псевдонімів та інших методів конспірації. «Тарифна сітка» отримання неправомірної вигоди також була визначена  заздалегідь і залежала від кількості джерел викидів забруднюючих речовин.

 Наразі до суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох фігурантів: посадовиці КМДА і двох спільників із підконтрольних приватних підприємств.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування.

Київська компанія монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій. До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії через власного дилера у Москві.

Основним замовником була російська державна корпорація «Росатом», яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на п’ятьох атомних електростанцій у різних країнах світу.

До слова, на додачу до овочерізок за 130 тис. грн за штуку та електросковорідку за 720 тис. грн.  Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило також 300 шкіряних барабанів в укриття за 890 тис. грн.

Теги: КМДА Київ злочин Національна поліція України

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Кримінал

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