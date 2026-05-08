Дрони атакували нафтозавод у Пермі та дістались Грозного

Ранок 8 травня став по-справжньому «гарячим» для російського тилу. Українські безпілотники уразили стратегічне підприємство на Уралі, а також вперше за довгий час завітали до столиці Чечні. Про це повідомляє «Главком».

Нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» знову під ударом - за останні дні це вже третя атака на один із ключових НПЗ Росії за понад 1500 кілометрів від кордону.

Місцеві жителі поширюють у мережі фото і відео з місця подій. На кадрах видно масштабну пожежу на території підприємства.

«Лукойл-Пермнафтооргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність - близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство переробляє нафту і постачає паливо як цивільному ринку, так і потребам російської армії. Розташоване у Пермі - місті на Уралі, за понад 1500 кілометрів від українського кордону.

Неспокійною видалася ніч і для Чеченської Республіки. За даними моніторингових каналів, дрони атакували об’єкти в Грозному.

Один БпЛА влучив по території розташування 42-ї гвардійської мотострелкової дивізії.

Інший дрон впав поблизу управління ФСБ РФ по Чеченській Республіці.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня українські сили здійснили чергову результативну атаку на енергетичну інфраструктуру Росії. Ціллю став великий об’єкт нафтової сфери у місті Ярославль, що розташоване за понад 700 кілометрів від державного кордону України.

За даними моніторингових каналів та очевидців, вибухи у Ярославлі пролунали близько другої години ночі. Під удар потрапив нафтопереробний завод «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) – стратегічне підприємство, що забезпечує паливом центральні регіони Росії та армію окупантів.