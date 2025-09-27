Головна Київ Новини
У Києві горіло СТО – вогонь перекинувся на сусідній будинок (фото)

Іванна Гончар
Іванна Гончар
У Києві горіло СТО – вогонь перекинувся на сусідній будинок (фото)
У Києві виникла пожежа на СТО
фото: ДСНС

Причини загоряння встановлюють правоохоронці

У ніч на 27 вересня в Дарницькому районі столиці спалахнула масштабна пожежа. Близько 00:53 рятувальники отримали повідомлення про загоряння на провулку Диканському. Про це пише «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Києві горіло СТО – вогонь перекинувся на сусідній будинок (фото) фото 1
фото: ДСНС

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з’ясувалося, що вогонь повністю охопив будівлю станції технічного обслуговування та встиг поширитися на розташований поруч двоповерховий приватний житловий будинок.

У Києві горіло СТО – вогонь перекинувся на сусідній будинок (фото) фото 2
фото: ДСНС

Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу було локалізовано о 01:38, а повністю ліквідовано о 01:46. Загальна площа займання склала 250 квадратних метрів.

Обійшлося без постраждалих. Причини загоряння встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Фастівщині сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої постраждала власниця житла.

