У Києві горіло СТО – вогонь перекинувся на сусідній будинок (фото)

У Києві виникла пожежа на СТО

Причини загоряння встановлюють правоохоронці

У ніч на 27 вересня в Дарницькому районі столиці спалахнула масштабна пожежа. Близько 00:53 рятувальники отримали повідомлення про загоряння на провулку Диканському. Про це пише «Главком» з посиланням на ДСНС.

фото: ДСНС

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з’ясувалося, що вогонь повністю охопив будівлю станції технічного обслуговування та встиг поширитися на розташований поруч двоповерховий приватний житловий будинок.

фото: ДСНС

Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу було локалізовано о 01:38, а повністю ліквідовано о 01:46. Загальна площа займання склала 250 квадратних метрів.

Обійшлося без постраждалих. Причини загоряння встановлюють правоохоронці.

