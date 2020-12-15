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    Коронавірус у Києві: добова кількість нових хворих різко зросла

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    <span>За добу найбільша кількість підтверджених випадків&nbsp;Covid-19 серед регіонів України&nbsp;зареєстрована у Києві&nbsp;</span> - Коронавірус у Києві: добова кількість нових хворих різко зросла
    За добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 серед регіонів України зареєстрована у Києві 
    Фото з відкритих джерел

    За добу у столиці виявлено понад 1,5 тис. нових хворих на коронавірус

    За минулу добу, 14 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1559 людей. Це на 954 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 13 грудня було 605 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 93302 випадки захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 28904 особи, померли 1597 осіб.

    У Київській області зафіксовано 49335 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 291 новий хворий. За попередню добу збільшення складало 521 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 20099 осіб, померли 820 людей.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 909082 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 14 грудня зафіксовано 8416 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 14 грудня у Києві було підтверджено 91743 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 605 осіб.   

    У Київській області було зафіксовано 49044 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 521 новий хворий.

    Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей. 

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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