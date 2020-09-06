У Києві на два дні зупинять рух тролейбусів проспектом Соборності
У Києві на два дні зупинять рух тролейбусів проспектом Соборності
На шляхопроводі на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності будуть укладати дорожнє покриття
У Києві зупинять рух тролейбусів проспектом Соборності. Рух цього громадського транспорту буде зупинено до 5-ї ранку 8 вересня.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
На шляхопроводі на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності будуть укладати дорожнє покриття.
Рух громадського транспорту на цей період змінять, так:
- тролейбуси маршруту № 50 курсуватимуть від вулиці Милославської до Дарницької площі;
- тролейбуси маршруту № 91-Н курсуватимуть на ділянках від вулиці Милославської до Дарницької площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до станції метро «Либідська»;
- тролейбуси маршруту № 43 курсуватимуть від Кібернетичного центру до станції метро «Либідська».
Крім того, на цей період збільшать кількість рухомого складу на автобусному маршруті загального користування № 51.
До слова, 3 вересня під будівлю столичної мерії вийшли на мітинг працівники комунальних підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен».