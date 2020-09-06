У Києві на два дні зупинять рух тролейбусів проспектом Соборності



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У Києві на два дні зупинять рух тролейбусів проспектом Соборності

На шляхопроводі на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності будуть укладати дорожнє покриття

У Києві зупинять рух тролейбусів проспектом Соборності. Рух цього громадського транспорту буде зупинено до 5-ї ранку 8 вересня.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

На шляхопроводі на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності будуть укладати дорожнє покриття.

Рух громадського транспорту на цей період змінять, так:

тролейбуси маршруту № 50 курсуватимуть від вулиці Милославської до Дарницької площі;

тролейбуси маршруту № 91-Н курсуватимуть на ділянках від вулиці Милославської до Дарницької площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до станції метро «Либідська»;

тролейбуси маршруту № 43 курсуватимуть від Кібернетичного центру до станції метро «Либідська».

Крім того, на цей період збільшать кількість рухомого складу на автобусному маршруті загального користування № 51.

До слова, 3 вересня під будівлю столичної мерії вийшли на мітинг працівники комунальних підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен».