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    У Києві на два дні зупинять рух тролейбусів проспектом Соборності

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    У Києві на два дні зупинять рух тролейбусів проспектом Соборності - У Києві на два дні зупинять рух тролейбусів проспектом Соборності
    У Києві на два дні зупинять рух тролейбусів проспектом Соборності

    На шляхопроводі на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності будуть укладати дорожнє покриття

    У Києві зупинять рух тролейбусів проспектом Соборності. Рух цього громадського транспорту буде зупинено до 5-ї ранку 8 вересня.

    Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

    На шляхопроводі на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності будуть укладати дорожнє покриття.

    Рух громадського транспорту на цей період змінять, так:

    • тролейбуси маршруту № 50 курсуватимуть від вулиці Милославської до Дарницької площі;
    • тролейбуси маршруту № 91-Н курсуватимуть на ділянках від вулиці Милославської до Дарницької площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до станції метро «Либідська»;
    • тролейбуси маршруту № 43 курсуватимуть від Кібернетичного центру до станції метро «Либідська».

    Крім того, на цей період збільшать кількість рухомого складу на автобусному маршруті загального користування № 51.

    До слова,  3 вересня під будівлю столичної мерії вийшли на мітинг працівники комунальних підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен».

    громадський транспорт метро ремонт Київпастранс
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