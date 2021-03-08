У Києві на Кільцевій дорозі обмежать рух: у КМДА назвали термін

До 30 квітня на шляхопроводі на Кільцевій дорозі частково обмежено рух транспорту

У Києві на Кільцевій дорозі обмежать рух до 30 квітня

На шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги і проспекту Леся Курбаса в Києві розпочався середній ремонт. Рух транспорту буде частково обмежений до 30 квітня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними КМДА, зараз на цій ділянці працюють над оновленням деформаційних швів і тротуарної частини.

«Наразі роботи тривають і в напрямку вул. Заболотного, і в напрямку просп. Палладіна. Рух транспорту частково обмежено», – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу в Києві розпочався 27 лютого. До 31 травня на шляхопроводі частково обмежено рух транспорту.

Нагадаємо, 15 грудня у Києві стався інцидент: упали три опори освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. В результаті падіння стовпів пошкоджено дев'ять автомобілів. Серед людей постраждалих немає.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

Кличко заявив, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі. На думку столичного голови, винні мають понести кримінальну відповідальність. Мер підкреслив, що зацікавлений у цьому, оскільки це – його репутація.