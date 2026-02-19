Головна Світ Соціум
Вісім лижників загинули, одного шукають: деталі трагедії після лавини в Каліфорнії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Вісім лижників загинули, одного шукають: деталі трагедії після лавини в Каліфорнії
Ті, хто вижив, спорудили тимчасове укриття з брезенту та подали сигнал про допомогу
фото: АР

Слідчі мають намір перевірити, чому група вирішила продовжити маршрут попри несприятливий прогноз погоди

Після повідомлень про зникнення десяти людей унаслідок сходження лавини в горах північної Каліфорнії рятувальники підтвердили загибель восьми лижників. Ще одну людину досі вважають зниклою безвісти. Про це пише Sky News, передає «Главком».

За словами шерифа округу Невада Шеннан Мун, «вісім із дев’яти зниклих лижників знайдено мертвими», пошуки ще одного учасника тривають. Вона зазначила, що рятувальникам довелося працювати в «жахливих умовах» через сильний вітер, нестабільний сніговий покрив і ризик нових лавин.

Шістьох людей вдалося врятувати. Серед них – один гід і п’ятеро клієнтів туристичної компанії, яка організовувала поїздку. Ті, хто вижив, спорудили тимчасове укриття з брезенту та подали сигнал про допомогу через радіомаяк і текстових повідомлень.

За даними влади, двоє постраждалих отримали травми та були госпіталізовані. Один із них уже виписаний, інший залишається під наглядом медиків. Серед врятованих – п’ять жінок і один чоловік.

Слідчі мають намір перевірити, чому група вирішила продовжити маршрут попри несприятливий прогноз погоди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Лавина у районі Касл-Пік поблизу міста Тракі, приблизно за 16 кілометрів на північ від озера Тахо. Під снігову масу потрапила група з 15 лижників, які перебували поза межами гірськолижного курорту та поверталися з триденного туру.

