Чи закриваються супермаркети в Києві через блекаути? Відповідь «АТБ», Novus та «Сільпо»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Чи закриваються супермаркети в Києві через блекаути? Відповідь «АТБ», Novus та «Сільпо»
У «Сільпо» зазначили, що у працюючих магазинах гості можуть не тільки купити продукти та товари першої необхідності, а й зігрітися та підзарядити гаджети
фото: glavcom.ua

Робота на генераторах та технічні перерви: як насправді працюють столичні супермаркети

У мережі почала ширитися інформація про масове закриття столичних супермаркетів через серйозні проблеми з електропостачанням. Проте представники найбільших торговельних мереж офіційно заперечили ці чутки та пояснили реальний стан справ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви «АТБ-Маркет», «Сільто» та Novus у Facebook.

«АТБ-Маркет» заява про закриття є фейком

«Інформація, що розповсюджується, не відповідає дійсності, є фейковою, має ознаки маніпуляції громадською думкою та може розглядатися як свідома інформаційна кампанія, спрямована на дестабілізацію суспільних настроїв у вже складних для країни умовах», – заявила пресслужба мережі «Атб-Маркет».

У пресслужбі зазначили, що станом на 12 січня всі магазини торговельної мережі у Києві та Київській області працюють у штатному режимі. Торговельні об’єкти компанії забезпечені автономними джерелами живлення (генераторами), що дозволяє підтримувати безперебійну роботу навіть у разі перебоїв з електропостачанням.

У поодиноких випадках виникнення технічних або логістичних труднощів компанія оперативно реагує та вживає необхідних заходів для їх усунення, аби гарантувати стабільну роботу магазинів і доступність товарів для споживачів.

ТОВ «АТБ-маркет» закликає представників медіа та адміністраторів інформаційних каналів користуватися виключно перевіреними джерелами інформації, а споживачів – довіряти лише офіційним повідомленням компанії.

«Сільпо»: можливі технічні перерви через мороз

Зокрема, пресслужба мережі «Сільпо» заявила, що через поєднання низької температури та блекаутів обладнання в окремих супермаркетах часом виходить з ладу. У таких випадках супермаркет може бути ненадовго зачинений. Водночас команди на місцях роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу.

Дізнатися, чи працює конкретний супермаркет «Сільпо», можна, написавши адміністрації мережі у соцмережах або зателефонувавши на гарячу лінію за номером: 0800 301 707. Також там можна дізнатися адресу найближчого супермаркету, що працює. 

У «Сільпо» зазначили, що у працюючих магазинах гості можуть не тільки купити продукти та товари першої необхідності, а й зігрітися  та підзарядити гаджети.

Novus: перевіряйте графік перед візитом 

У пресслужбі Novus повідомили що через відключення не всі магазини можуть працювати у звичному режимі, тому клієнтів просять завчасно перевіряти актуальний графік роботи за посиланням або за телефоном гарячої лінії – 0 800 601 729..

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилася інформація про те, що великі мережеві супермаркети в Києві закриваються через серйозні проблеми зі світлом. 

До слова, у Києві та Бучанському районі Київщини 13 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення електроенергії. Як повідомила пресслужба КМДА, за командою «Укренерго» в столиці діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки.

