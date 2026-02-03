Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Київ отримав ще 31 генератор від Варшави

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Київ отримав ще 31 генератор від Варшави
Варшава знову допомогла Києву генераторами
фото: Віталій Кличко/Telegram

Загалом столиця отримала від Польщі 90 джерел резервного живлення

Київ отримав додаткову партію з 31 генератора від мерії та громади Варшави, що дозволило збільшити загальну кількість переданого обладнання до 90 одиниць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

Перша партія з 59 генераторів надійшла до української столиці минулої п’ятниці. Більшість переданого обладнання – дизельні установки різної потужності, від 10 до 64 кВт. «Перша партія з 59 джерел живлення надійшла до української столиці минулої п'ятниці. Загалом місто отримало від столиці Польщі 90 генераторів. Більшість із них – дизельні, різної потужності – від 10 до 64 кВТ. Першу партію генераторів одразу відвезли в деякі райони Києва – для заживлення обладнання будинків, де проблеми з відновленням теплопостачання», – напис мер

Київ отримав ще 31 генератор від Варшави фото 1
фото: Віталій Кличко/Telegram

Отримані генератори одразу передали в окремі райони міста для живлення обладнання в будинках, де виникли проблеми з відновленням теплопостачання.

Міська влада повідомила, що напередодні звернулася до міжнародних партнерів із проханням про допомогу Києву в подоланні надзвичайної ситуації. Після цього мер Варшави Рафал Тшасковський особисто зв’язався з київською стороною та запропонував підтримку. «Напередодні я звернувся до міжнародних партнерів щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації. І мер міста-побратима Києва – Варшави, Рафал Тшасковський сам мені зателефонував, запропонував допомогу й поляки оперативно відправили обладнання. Дякую меру Варшави та нашим польським друзям за цю вкрай необхідну допомогу в умовах енергетичної кризи. І найближчим часом очікуємо наступну партію генераторів, придбаних на благодійні гроші поляків», – повідомив Кличко

Київ отримав ще 31 генератор від Варшави фото 2
фото: Віталій Кличко/Telegram

У Києві подякували мерії Варшави та польським партнерам за оперативну допомогу в умовах енергетичної кризи. Також повідомляється, що найближчим часом очікується наступна партія генераторів, придбаних за благодійні кошти.

Минулого тижня Київ також отримав від Польщі першу партію – 130 генераторів різної потужності, кошти на які збирали польські волонтери. За 10 днів близько 60 тисяч поляків пожертвували майже 2 млн євро.

Читайте також:

Теги: Польща Київ Віталій Кличко гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожий удар спричинив руйнування покрівлі та стіни технічного поверху
У Голосіївському районі Києва безпілотник пошкодив багатоповерхівку
28 сiчня, 07:49
Шпигунка може отримати 15 років ув’язнення
У Києві затримано білоруську агентку КДБ, яка вдавала із себе журналістку
27 сiчня, 20:00
Режисер Андрій Білоус у Печерському райсуді Києва, 22 жовтня 2025 року
Суд продовжив арешт ексдиректора Молодого театру Андрія Білоуса
27 сiчня, 12:44
Червона та синя лінії метро працюють у штатному режимі
Через нічний обстріл змінено рух метро у Києві: як курсують поїзди
24 сiчня, 06:30
Таксі працюватиме у Києві цілодобово
У Києві дозволено роботу таксі під час комендантської години
16 сiчня, 20:53
Комунальники не припиняють цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру
У Києві 100 будинків досі без опалення – Кличко
16 сiчня, 15:10
Вбивство жінки сталося в одній з квартир Шевченківського району столиці
Киянин підозрюється у вбивсті дружини через пів року після весілля: деталі справи
14 сiчня, 16:29
Замах на вбивство у київській школі: поліція розслідує зв'язок нападника зі спецслужбами РФ
Замах на вбивство у київській школі: поліція розслідує зв'язок нападника зі спецслужбами РФ
12 сiчня, 13:42
Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник
Атака на Київ: є загиблі, кількість поранених зросла
9 сiчня, 07:35

Події в Україні

Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові: семеро поранених
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові: семеро поранених
Мер Харкова Ігор Терехов розкритикував депутатів за зрив «енергетичних» законів
Мер Харкова Ігор Терехов розкритикував депутатів за зрив «енергетичних» законів
Брифінг Зеленського та Рютте: головні тези
Брифінг Зеленського та Рютте: головні тези
На Донеччині бригада ДТЕК потрапила під обстріл
На Донеччині бригада ДТЕК потрапила під обстріл
Київ отримав ще 31 генератор від Варшави
Київ отримав ще 31 генератор від Варшави
«Альфа» СБУ встановила рекорд зі збиття ворожих дронів
«Альфа» СБУ встановила рекорд зі збиття ворожих дронів

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua