Київ отримав ще 31 генератор від Варшави

Загалом столиця отримала від Польщі 90 джерел резервного живлення

Київ отримав додаткову партію з 31 генератора від мерії та громади Варшави, що дозволило збільшити загальну кількість переданого обладнання до 90 одиниць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

Перша партія з 59 генераторів надійшла до української столиці минулої п’ятниці. Більшість переданого обладнання – дизельні установки різної потужності, від 10 до 64 кВт. «Перша партія з 59 джерел живлення надійшла до української столиці минулої п'ятниці. Загалом місто отримало від столиці Польщі 90 генераторів. Більшість із них – дизельні, різної потужності – від 10 до 64 кВТ. Першу партію генераторів одразу відвезли в деякі райони Києва – для заживлення обладнання будинків, де проблеми з відновленням теплопостачання», – напис мер

фото: Віталій Кличко/Telegram

Отримані генератори одразу передали в окремі райони міста для живлення обладнання в будинках, де виникли проблеми з відновленням теплопостачання.

Міська влада повідомила, що напередодні звернулася до міжнародних партнерів із проханням про допомогу Києву в подоланні надзвичайної ситуації. Після цього мер Варшави Рафал Тшасковський особисто зв’язався з київською стороною та запропонував підтримку. «Напередодні я звернувся до міжнародних партнерів щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації. І мер міста-побратима Києва – Варшави, Рафал Тшасковський сам мені зателефонував, запропонував допомогу й поляки оперативно відправили обладнання. Дякую меру Варшави та нашим польським друзям за цю вкрай необхідну допомогу в умовах енергетичної кризи. І найближчим часом очікуємо наступну партію генераторів, придбаних на благодійні гроші поляків», – повідомив Кличко

фото: Віталій Кличко/Telegram

У Києві подякували мерії Варшави та польським партнерам за оперативну допомогу в умовах енергетичної кризи. Також повідомляється, що найближчим часом очікується наступна партія генераторів, придбаних за благодійні кошти.

Минулого тижня Київ також отримав від Польщі першу партію – 130 генераторів різної потужності, кошти на які збирали польські волонтери. За 10 днів близько 60 тисяч поляків пожертвували майже 2 млн євро.