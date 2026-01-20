Київ після атаки: Кличко назвав райони, де найважче з водою та теплом
«Укренерго» запровадило в столиці аварійні графіки відключень
Після нічної масованої атаки ворога на столицю 20 січня ситуація з водопостачанням, опаленням та електрикою залишається надзвичайно складною. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».
За словами очільника міста, ситуація з водопостачанням та теплом на лівому березі й на Печерську залишається складною.
«Щодо електрики – «Укренерго» запровадило в столиці аварійні графіки відключень.», – додав мер ситолиці.
Кличко зазначив, що комунальники та енергетики працюють над відновленням пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури.
Нагадаємо, у ніч проти 20 січня, росіяни атакували Київ. У Дніпровському районі столиці є постраждалий, по всьому лівому берегу перебої з електропостачанням та водопостачанням.
Води немає майже у всій лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони). Житловий масив Троєщина на зниженому тиску. Також на зниженому тиску у водопровідних мережах залишаються Шевченківський, Солом'янський, Голосіївський райони. В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах.
Після 10-ї години ранку енергетики повернули світло для 162 тисяч осель після обстрілів, розповіли в ДТЕК. Ще 173 тисячі родин тимчасово без світла. Наразі в місті екстрені відключення.
Після нічного обстрілу без тепла залишились понад 5635 багатоповерхівок.
Метро через складну ситуацію з електрикою працювало зі змінами.
