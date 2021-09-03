У києві на Володимирському проїзді частково обмежать рух
Дорожники проводитимуть роботи із заміни старого покриття на червоно-білу бруківку
Із 6 до 27 вересня на Володимирському проїзді частково обмежать рух. Про це повідомляє КК «Київавтодор».
«На Володимирському проїзді виконають оновлення пішохідного переходу біля будинку за адресою: вул. Володимирська, 15.
Дорожники проводитимуть роботи із заміни старого покриття на червоно-білу бруківку.
Під час робіт рух буде частково обмежено. Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності», – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, у суботу, 4 вересня, ввечері в Києві перекриють ряд вулиць через спортивні масові заходи.
До слова, комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на розробку проєкту реставрації столичного мосту Метро.