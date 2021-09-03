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    У києві на Володимирському проїзді частково обмежать рух

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    Під час робіт рух на Володимирській вулиці буде частково обмежено - У києві на Володимирському проїзді частково обмежать рух
    Під час робіт рух на Володимирській вулиці буде частково обмежено
    Фото: amazingukraine.pro

    Дорожники проводитимуть роботи із заміни старого покриття на червоно-білу бруківку

    Із 6 до 27 вересня на Володимирському проїзді частково обмежать рух. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

    «На Володимирському проїзді виконають оновлення пішохідного переходу біля будинку за адресою: вул. Володимирська, 15.

    Дорожники проводитимуть роботи із заміни старого покриття на червоно-білу бруківку.

    Під час робіт рух буде частково обмежено. Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, у суботу, 4 вересня, ввечері в Києві перекриють ряд вулиць через спортивні масові заходи.

    До слова, комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на розробку проєкту реставрації столичного мосту Метро.

    Теги: метро дороги ремонт Київавтодор
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    У києві на Володимирському проїзді частково обмежать рух