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    У Києві поліцейське авто протаранило таксі: п'ятеро травмованих

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    Авто поліції протаранило таксі - п'ятеро травмованих, один з них - дитина - У Києві поліцейське авто протаранило таксі: п'ятеро травмованих
    Авто поліції протаранило таксі - п'ятеро травмованих, один з них - дитина
    Фото: Еспресо

    Від удару жінка поліцейська вилетіла з авто на дорогу

    У Шевченківському районі столиці поліцейське авто протаранило таксі, внаслідок ДТП постраждала дитина

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    За словами свідків, автомобіль Renault поліції проїжджав перехрестя на червоний сигнал світлофора та протаранив в правий бік автомобіль таксі Audi.

    Від удару жінка поліцейська вилетіла з авто на дорогу. Лікарі швидкої госпіталізували її та пасажирів таксі - жінку з дитиною, дівчинкою шкільного віку.

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    У Києві поліцейське авто протаранило таксі: п'ятеро травмованих
    У Києві поліцейське авто протаранило таксі: п'ятеро травмованих
    У Києві поліцейське авто протаранило таксі: п'ятеро травмованих
    У Києві поліцейське авто протаранило таксі: п'ятеро травмованих
    У Києві поліцейське авто протаранило таксі: п'ятеро травмованих
    У Києві поліцейське авто протаранило таксі: п'ятеро травмованих
    У Києві поліцейське авто протаранило таксі: п'ятеро травмованих
    У Києві поліцейське авто протаранило таксі: п'ятеро травмованих
    У Києві поліцейське авто протаранило таксі: п'ятеро травмованих
    Фото: Еспресо

    Водій таксі, незважаючи на травму голови, від госпіталізації відмовився.

    Також від госпіталізаці відмовився чоловік-поліцейський, йому лікарі надали допомогу на місці.

    Нагадаємо, у Києві під Святошинським мостом сталася ДТП з легковим авто і двома маршрутками.

    Як повідомлялося, у Києві на Борщагівці п’яний водій протаранив дев’ять автомобілів та намагався втекти.

    Національна поліція України таксі ДТП Київ водій автомобіль аварія
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