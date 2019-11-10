У Києві поліцейське авто протаранило таксі: п'ятеро травмованих



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Авто поліції протаранило таксі - п'ятеро травмованих, один з них - дитина Фото: Еспресо

Від удару жінка поліцейська вилетіла з авто на дорогу

У Шевченківському районі столиці поліцейське авто протаранило таксі, внаслідок ДТП постраждала дитина

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

За словами свідків, автомобіль Renault поліції проїжджав перехрестя на червоний сигнал світлофора та протаранив в правий бік автомобіль таксі Audi.

Від удару жінка поліцейська вилетіла з авто на дорогу. Лікарі швидкої госпіталізували її та пасажирів таксі - жінку з дитиною, дівчинкою шкільного віку.

Водій таксі, незважаючи на травму голови, від госпіталізації відмовився.

Також від госпіталізаці відмовився чоловік-поліцейський, йому лікарі надали допомогу на місці.

Нагадаємо, у Києві під Святошинським мостом сталася ДТП з легковим авто і двома маршрутками.

Як повідомлялося, у Києві на Борщагівці п’яний водій протаранив дев’ять автомобілів та намагався втекти.