У Києві поліцейське авто протаранило таксі: п'ятеро травмованих
Від удару жінка поліцейська вилетіла з авто на дорогу
У Шевченківському районі столиці поліцейське авто протаранило таксі, внаслідок ДТП постраждала дитина
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
За словами свідків, автомобіль Renault поліції проїжджав перехрестя на червоний сигнал світлофора та протаранив в правий бік автомобіль таксі Audi.
Від удару жінка поліцейська вилетіла з авто на дорогу. Лікарі швидкої госпіталізували її та пасажирів таксі - жінку з дитиною, дівчинкою шкільного віку.
Водій таксі, незважаючи на травму голови, від госпіталізації відмовився.
Також від госпіталізаці відмовився чоловік-поліцейський, йому лікарі надали допомогу на місці.
Нагадаємо, у Києві під Святошинським мостом сталася ДТП з легковим авто і двома маршрутками.
Як повідомлялося, у Києві на Борщагівці п’яний водій протаранив дев’ять автомобілів та намагався втекти.