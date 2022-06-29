У Києві оголошено штормове попередження

Жителів столиці та Київської області попереджають про погіршення погодніх умов. В регіоні очікується гроза. Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

За даними синоптиків, сьогодні очікуються грозові дощі, а в деяких регіонах Київської області можливий град та шквали. Швидкість вітру буде досягати 15-20 м/с.

Оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки.

«Під час поривів вітру щільно закривайте вікна будинків, а на вулиці тримайтеся подалі від дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач», – зазначили в КМДА.

Раніше повідомлялося, що вдень 29 червня в Україні, крім західних та східних областей, грози; у північних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

29-30 червня у південних, західних, Вінницькій, 29 червня і у більшості північних, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.