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    Новини

    У Києві оголошено штормове попередження

    В столиці сьогодні очікуються грозові дощі - У Києві оголошено штормове попередження
    В столиці сьогодні очікуються грозові дощі
    фото: glavcom.ua

    Швидкість вітру буде досягати 15-20 м/с

    Жителів столиці та Київської області попереджають про погіршення погодніх умов. В регіоні очікується гроза. Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

    За даними синоптиків, сьогодні очікуються грозові дощі, а в деяких регіонах Київської області можливий град та шквали. Швидкість вітру буде досягати 15-20 м/с.

    Оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки.

    «Під час поривів вітру щільно закривайте вікна будинків, а на вулиці тримайтеся подалі від дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач», – зазначили в КМДА.

    Раніше повідомлялося, що вдень 29 червня в Україні, крім західних та східних областей, грози; у північних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    29-30 червня у південних, західних, Вінницькій, 29 червня і у більшості північних, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Теги: Київ КМДА
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    У Києві оголошено штормове попередження