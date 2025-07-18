Конфлікт у метро: пасажир вдарив дівчину, яка схвалювала РФ. Поліція відреагувала

Повідомляється, що дівчина у метро нібито вигукнула «Слава Росії», за це один із пасажирів кілька разів вдарив її по голові

У Київському метрополітені стався інцидент, який нині розслідує поліція. За інформацією із соцмереж, пасажирка висловлювала схвальні гасла на підтримку країни-агресора, що спричинило конфлікт з іншим пасажиром. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва та місцеві пабліки.

Повідомляється, що поліція розпочала перевірку за фактом інциденту в Київському метрополітені, інформацію про який правоохоронці виявили вчора під час моніторингу соціальних мереж.

«Згідно з публікацією, поширеною в телеграм-каналах, пасажирка київської підземки висловлювала схвальні лозунги на користь країни-аагресора. Це спровокувало конфлікт з іншим пасажиром, який у відповідь вдарив її», – йдеться у повідомленні.

У дописі одного з місцевих пабліків йдеться про те, що дівчина начебто обізвала українців у столичному метро.

«У вагоні стояла, голосно спілкувалась, її попросили знизити тон, на що вона почала лаятись, кричати «хохли п**ораси, я вас пере*уярю, коли вийду», за що отримала», – йдеться у дописі у мережі.

Інший паблік пише, що дівчина у метро нібито вигукнула «Слава Росії», за це один із пасажирів кілька разів вдарив її по голові.

Наразі співробітники управління поліції в метрополітені проводять перевірку, встановлюють усіх учасників цієї події та вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Поліція закликає громадян дотримуватися законності та, у разі, якщо ви стали свідком правопорушення, негайно повідомляти про це правоохоронні органи.

Нагадаємо, російські пропагандисти активно поширюють відеозапис із Києва, стверджуючи, що на ньому кілька чоловіків нібито рятуються втечею через балкон від працівників ТЦК. Проте Центр протидії дезінформації спростовує цю інформацію, заявляючи, що відео не має жодного стосунку до мобілізації.