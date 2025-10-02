Головна Київ Новини
Ткаченко попередив Кличка: якщо знову пропустить Раду оборони – керівник буде один

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ткаченко попередив Кличка: якщо знову пропустить Раду оборони – керівник буде один
Конфлікт між очільниками КМДА та КМВА не вщухає з початку року
колаж: glavcom.ua

Засідання Ради оборони столиці перенесено на 6 жовтня

Увечері, 2 жовтня, очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що міський голова столиці Віталій Кличко не прийшов на Раду оборони Києва, тому засідання було скасоване. Ткаченко видав Кличку попередження, передає «Главком».

Віталій Кличко є співкерівником ради. Ткаченко зазначив, що у разі, якщо мер знову пропустить засідання, то керувати Радою оборони буде тільки один: «Якщо у понеділок у мера знову не вистачить кількох годин для оборонних питань та питань життєдіяльності міста то у Ради оборони буде один керівник. Як і визначено засадничими документами.

Засідання Ради оборони столиці перенесено на 6 жовтня.

Ткаченко попередив Кличка: якщо знову пропустить Раду оборони – керівник буде один фото 1

Серед іншого Ткаченко виділив, що на Раді оборони мали бути вирішені такі питання: робота метро під час тривог, мобільні укриття та інвестиції у військовий госпіталь.

Нагадаємо, наприкінці січня цього року міський голова Віталій Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського стосовно діяльності очільника КМВА Тимура Ткаченка. За його словами, у Києві нібито відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування. Кличко заявив, що Ткаченко, який без військової освіти й досвіду замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань.

Тоді очільник КМВА Тимур Ткаченко назвав заяву міського голови Віталія Кличка «дивною». Він зазначив, що спілкувався зі столичним головою щодо пріоритетів у роботі військової адміністрації, проте, у відповідь побачив «не допомогу, а пусті звинувачення».

Конфлікт між Київською міською державною адміністрацією (КМДА) та Київською міською військовою адміністрацією (КМВА) дедалі сильніше загострюється. Нещодавно між її очільниками стався конфлікт щодо затримки у наданні столичним підприємствам статусу критично важливих.

Раніше очільник Київської військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко заявив, що збирається винести на Раду оборони Києва питання модульних укриттів. Він каже, що, на відміну від інших великих міст, у Києві таких укриттів досі немає, адже цивільній адміністрації буцімто заважають «будівельні норми».

До слова, Тимур Ткаченко заявив, що представить докази того, що підлеглі Віталія Кличка «нахабно брешуть» заради політичного піару. Він порекомендував керівництву КМДА «не шукати відмовки, і замість розповсюдження неправдивих та маніпулятивних заяв, зайнятися справжньою роботою та виконанням своїх обіцянок».

Теги: Віталій Кличко самоврядування Тимур Ткаченко конфлікт Київ

