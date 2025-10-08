Головна Країна Події в Україні
Росія пошкодила інфраструктурний обʼєкт у Запорізькому районі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія пошкодила інфраструктурний обʼєкт у Запорізькому районі
Ворог атакував Запорізький район
фото з відкритих джерел

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя та область люди не постраждали

У ніч на 9 жовтня російська окупаційна армія атакувала керованими авіаційними бомбами (КАБами) Запорізьку область та Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує «Главком».

Федоров написав, що внаслідок ворожої атаки у Запорізькому районі пошкоджено інфраструктурний обʼєкт.

Як відомо, постраждалих та загиблих через російські удари немає.

Раніше у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Мер міста Ігор Терехов написав, що під ударом знаходився Індустріальний район Харкова. На місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило.

«За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів - будьте обережні!», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 жовтня окупанти масовано атакували Харків дронами. За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район. Повідомлялося, що внаслідок удару в місті були перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.

Крім того, російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені. 

«Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!», – наголосив очільник ОВА.

Варто написати, що увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини.

До слова, українські енергетики роблять ставку на батареї американського виробництва, щоб зберегти світло й тепло в домівках узимку. Акумулятори встановлені в секретних місцях і вже допомагають уникати блекаутів під час обстрілів.

