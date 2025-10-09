Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по Запорізькому району: є пошкодження та постраждалий

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по Запорізькому району: є пошкодження та постраждалий
Пошкоджений будинок у Запорізькому районі
фото: Іван Федоров/Telegram

У Запорізькому районі є часткові проблеми з електропостачанням

У ніч на 9 жовтня російська окупаційна армія продовжила атакувати керованими авіаційними бомбами (КАБами) Запорізьку область та Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує «Главком».

Раніше у Запорізькому району було атаковано інфраструктурний обʼєкт. Після повторних ударів ворога пошкоджено приватні будинки.

Крім того, є часткові проблеми з електропостачанням. «Як тільки безпекова ситуація дозволить енергетики приступлять до ліквідації», – зазначив Федоров.

Також Федоров розповів, що внаслідок атаки одна людина постраждала.

Як відомо, у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Мер міста Ігор Терехов написав, що під ударом знаходився Індустріальний район Харкова. На місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило.

«За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів - будьте обережні!», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 жовтня окупанти масовано атакували Харків дронами. За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район. Повідомлялося, що внаслідок удару в місті були перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.

Крім того, російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені. 

«Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!», – наголосив очільник ОВА.

Варто написати, що увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини.

Теги: Запоріжжя Іван Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти обстріляли Запоріжжя
Ворог атакував Запоріжжя: є жертва, кількість постраждалих зросла (оновлено)
16 вересня, 06:06
До ліквідації наслідків залучалися 78 рятувальників і 17 одиниць техніки
У Запоріжжі внаслідок ракетного удару виникли масштабні пожежі (фото)
16 вересня, 06:45
Трамп та перша леді прибули у Велику Британію
Візит Трампа та Меланії до Британії, атака на Черкащину та Кропивницький: головне за ніч
17 вересня, 05:48
Рятувальники ліквідують пожежу
Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі та поранені
22 вересня, 07:03
Пошкоджений будинок у Запоріжжі
Атака на Україну, невідомі дрони у Норвегії та Данії: головне за ніч
23 вересня, 05:13
Ворожий літак тероризував обласний центр Запорізької області
Сили оборони збили російський Су-34
25 вересня, 07:54
Наслідки удару по Запоріжжю
Росія атакувала Запоріжжя: виникла пожежа, є руйнування, постраждалі
28 вересня, 02:21
Сергій Комишан, військовий російської армії, взятий у пoлoн військовими 93-ї бригади Холодний Яр
Українець, який воював за росіян, розповів, як його відправили на штурм Запоріжжя
27 вересня, 19:13
Окупанти прагнуть рухатися в бік Запоріжжя
Ворог націлився на ще один обласний центр: ЗСУ розкрили тактику РФ
27 вересня, 15:58

Події в Україні

Politico розповів про проблему українських виробників дронів
Politico розповів про проблему українських виробників дронів
Росія вдарила по Запорізькому району: є пошкодження та постраждалий
Росія вдарила по Запорізькому району: є пошкодження та постраждалий
Сумщина під масованими атаками дронів і авіабомб: є загиблі та поранені
Сумщина під масованими атаками дронів і авіабомб: є загиблі та поранені
Росія пошкодила інфраструктурний обʼєкт у Запорізькому районі
Росія пошкодила інфраструктурний обʼєкт у Запорізькому районі
Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Уряд зафіксував ціну на газ, Зеленський погодив нові операції СБУ. Головне за 8 жовтня
Уряд зафіксував ціну на газ, Зеленський погодив нові операції СБУ. Головне за 8 жовтня

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua