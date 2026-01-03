Куди сходити у Києві 5-11 січня: дайджест культурних подій

Виставку «Тендітна квітка Катерини Білокур» у Національному музеї декоративного мистецтва України продовжено до 1 лютого

Цього тижня в Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек, які обіцяють насичене дозвілля. На киян та гостей солиці чекають лекція про забуті українські амулети у Музеї Києва та виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур» у Національному музеї декоративного мистецтва України. На любителів музики чекають різдвяні концерти Олега Скрипки та «Піккардійської терції».

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 5-11 січня.

Музеї

11 січня – лекція «Кістка бажань – забутий амулет українців». Лектор – Леонід Горобець;

до 18 січня – виставка «Різдвяний політ «Щедрика»;

до 24 січня – виставка «Київський оберіг»;

до 1 лютого – виставка «Київ через об’єктив»;

до 15 лютого – виставка «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення»;

упродовж січня – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»; віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»; віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Лекція «Кістка бажань – забутий амулет українців»

Сьогодні більшість українців навіть не здогадується, що таке кістка бажань. Цей амулет зазвичай асоціюють із західноєвропейською культурою. Та чи справді він був нам чужим?

На лекції у Музкї Києва мова йтиме про походження «кісточки бажань», її шлях у культурі різних народів та археологічні знахідки на території України і значення амулетів у традиційному світогляді українців.

Лектор: Леонід Горобець – доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Національного науково-природничого музею НАН України.

На захід запрошуються усі, хто цікавиться історією, традиціями та забутими символами нашої культури.

Коли: 11 січня, 16:30.

Місце проведення: Музей Києва, вул. Богдана Хмельницького вул., 7.

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі о 14:00;

до 28 листопада – виставка «Відомі/У кадрі/Вдома: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова».

10, 18, 24 січня – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від мистецтвознавиці Ганни Лексіної;

до 1 лютого – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження мистця;

постійно діючі виставки – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»; виставка «Наш Сікорський».

постійно діючі виставки – «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська); «Українські обличчя зони».

8 січня – квест виставкою «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки»;

10 січня – музейне заняття «Знайомство з археологією. Стародавній Єгипет»;

11 січня – майстер-клас із ліплення з глини «Яворівська іграшка»;

до 31 січня – виставка «Залізниця та дачне життя: подорож у минуле Дарниці»;

до 1 лютого – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки».

щосуботи – лекційна програма та майстер-класи «Сторінки єврейської історії та культури».

10 січня – лекція Марини Лук’янової «Історія ялинкових прикрас» та авторська екскурсія виставкою «Різдвяний Київ»;

до 18 січня – виставка «Легенди порцеляни»;

до 18 січня – виставка «Різдвяний Київ» із приватної колекції Марини Лук’янової.

10 січня – майстер-клас: свічка з вощини + вибійчана торбинка від музею;

11 січня – кураторська екскурсія виставкою «Тендітна квітка Катерини Білокур»;

11 січня – майстер-клас «Квітка з вовни» від майстрині Інесси Кужом;

11 січня – онлайн-зустріч «Казковий світ Марії Примаченко»;

до 15 січня – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю Avant-Garde Kyiv Fest 2025;

до 18 січня – виставка Петра Бойка «Мій Дім – Мій Хаос»;

до 1 лютого – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 1 лютого – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур. До 125-річчя від дня народження. З колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур»;

до 1 лютого – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис. До 125-річчя від дня народження. З колекції НМДМУ;

до 1 лютого – виставка творів кераміки Леоніда Нагірняка «0,5 | НАВПІЛ».

10 січня – майстер-клас із вітражного розпису для дітей від дев'яти років;

10 січня – екскурсія виставкою «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж»;

10 січня – екскурсія виставкою «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство»;

11 січня – екскурсія виставкою «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

до 11 січня – виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж»;

до 25 січня – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

до 1 лютого – виставка «У саду різдвянім»;

до 1 березня – виставка «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство».

Виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж»

Це перша в історії України персональна виставка митця і водночас повернення його робіт на юатьківщину. Напередодні повномасштабної війни Херсонський обласний художній музей отримав безцінний подарунок від всесвітньо відомого французького колекціонера, мистецтвознавця, дослідника українського авангарду Жан-Клода Маркаде – 10 робіт Михайла Андрієнка-Нечитайла. Ці твори, досі невідомі українському глядачеві, а також роботи з приватних колекцій будуть представлені поціновувачам мистецтва на камерній виставці.

Роботи Андрієнка-Нечитайла зберігаються у провідних світових музеях, серед яких Centre Pompidou (Париж), Ukrainian Institute of Modern Art (Чикаго), а також у приватних колекціях Франції, Великої Британії, Італії, США та України

Коли: до 11 січня.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9.

7 січня – день відкритих дверей (вхід для відвідувачів вільний);

10 січня – екскурсія виставкою «Африка: директ»;

10 січня – мозаїка: майстер-клас зі створення новорічного декору;

10 січня – лекція Вікторії Улиганець в межах виставки «Африка: директ»;

11 січня – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ». Розповідає Дарія Сухоставець;

11 січня – святковий концерт;

до 11 січня – виставка «Африка: директ» – із середи до неділі;

щосуботи – оглядові екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щонеділі – кураторські екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щовихідних – екскурсія Музеєм Ханенків.

10 січня – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні» (лектор В. Осипець);

10 січня – концерт К. Кондрашевської (сопрано). Спільно з НФУ;

до 19 січня – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримсько-татарських митців;

до 19 січня – «Різдвяний шелест херувимів». Виставка Марії Кристопчук;

екскурсії та події на замовлення: Welcome to Starytskyi House – екскурсія англійською мовою; «Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

до 31 січня – виставка «Різдвяні історії в українських стародруках та листівках, ілюстраціях»;

до 31 січня – виставка «100 років мрії про музей»;

до 31 січня – виставка «Митець національного сумління й бунту»;

до 31 січня – виставка «Дух Шевченка нас гартує».

10 січня – захід для захисників і захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів».

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

7 січня – вистава «Така різна любов»;

9 січня – вистава «Ніч перед Різдвом»;

10 січня – вистава «Любов назавжди»;

11 січня – вистава «Танго втрьох? На Монмартрі».

до 5 січня – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова;

8 січня – проєкт «Рік із лисом Микитою», програма для дітей з показом серіалу з творчим інтерактивом;

9 січня – майстер-клас для дітей «Витинанки – зимові свята».

до 10 січня – виставка робіт членкині НСХУ України Яни Власенко «Кольори душі»;

10 січня – презентація виставки «Політ сови» спільно з Культурно-мистецьким центром Дарницького району міста Києва;

11-23 січня – «Політ сови», колективна виставка художниць і майстринь декоративно-ужиткового мистецтва Культурно-мистецького центру Дарницького району міста Києва.

до 15 лютого – виставковий проєкт «Авангард. Витоки»: творчість бойчукістів презентує виставку Української народної ікони «Намалюю матір на Божничку в хаті…» в межах фестивалю «Avant-Garde Kyiv Fest 2025», присвяченого 100-річчю Асоціації революційного мистецтва України;

до 10 червня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна на платформі Google Arts&Culture.

6-20 січня – «День народження Сергія Параджанова в домі Івана Кавалерідзе».

10-19 січня – колективна виставка українських художників;

11 січня – літературна вітальня Олени Смовженко: «Ліна Костенко. Про кохання і ніжність».

8 січня – «Троянди й виноград». «Різдвяна сповідь біля світла». Новорічна зустріч із молодими авторами, учасниками проєкту.

до кінця січня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп; тематичні екскурсії «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини».

до 8 січня – всеукраїнська благодійна мистецька виставка «Арт – тил»;

9-30 січня – виставка живопису Валентини Паніної;

10 січня – лекція к.і.н. Панченка В.О. «Німецька грошова система та її впливи в Козацькій Україні»;

до 11 січня – фотовиставка Максима Кобця «Квіти (не) можуть розмовляти: візуальний діалог емоцій».

5-9 січня – виставка «Джерело Світла»;

5-9 січня – виставка «Наше Підґрунтя»;

5-9 січня – відкриття виставки «Дива Новоріччя»;

5-9 січня – самостійний безкоштовний огляд експозицій.

Оглядові й тематичні екскурсії на запит.

Театри

Київський академічний театр «Золоті ворота»

8 січня – вистава «Білка, яка прожила 100 років»;

10 січня – вистава «Я повернуся»;

11 січня – вистава «Украдене щастя».

Вистава «Украдене щастя»

«Украдене щастя» – одна з найвідоміших п’єс Івана Франка, класика української драматургії, яка не втратила своєї актуальності і в наш час. У режисерському трактуванні Івана Уривського – це пластична драма, оповита містичною атмосферою та сповнена напруженого очікування. Знайомий усім зі школи «любовний трикутник» – Михайло-Анна-Микола, в цій виставі спалахне новою пристрастю та зачарує глядачів містикою. Адже нічний гість Михайло якось підозріло з’являється буквально нізвідки, хоча всі були впевнені, що він давно помер.

Ця вистава – лауреат премії «Дзеркало сцени» в номінації «Краща вистава молодих режисерів»

Коли: 11 січня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Київський національний академічний Молодий театр

6 січня – вистава «Неймовірна історія кохання»;

6,7 січня – вистава «Зілля»;

7 січня – вистава «Метод Гронхольма»;

8 січня – вистава «Синій автомобіль»;

8 січня – вистава «Зілля»;

9 січня – вистава «Зашнурована пара»;

9,10 січня – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»;

10 січня – вистава «Ідеальне вбивство»;

10 січня – лекція «Музика, сцена і тіло, що мислить»;

11 січня – екскурсія «За лаштунками Молодого»;

11 січня – вистава «Сватання на Гончарівці»;

11 січня – вистава «Саша, винеси сміття».

Вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»

Вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?» – це театральний карнавал, де замість серйозної класики на вас чекає барвистий фарс-мажор у двох діях. Режисер Григор Мане взяв сюжет Бомарше, як мозаїку, й склав із нього свою іронічну, несподівану історію – з гумором, перипетіями й добрячим театральним запалом.

Сцену перетворено на лабіринт – буквально і метафорично. Бо як інакше пояснити, що Фігаро одночасно намагається догодити Сюзанні, викрутитися перед Фаншеттою і не загубитися між репліками Марселіни? А ще й граф зі своїм «правом першої ночі» влітає – як сірник у порохову бочку!

Усе це – під акомпанемент тонкого гумору, барокових костюмів, вишуканої сценографії та акторської гри, де кожна репліка – як удар дзвону: точно та з відлунням. Тут і XVIII століття, і сучасність – рука об руку, в одній блискучій виставі, яка не дасть вам нудьгувати ні на мить. Фігаро влаштує вам справжню комедійну пригоду – не пропустіть.

Коли: 9, 10 січня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр,

Головна сцена:

10 січня – «Снігова квітка», новорічна казка;

11 січня – «Казка про музичну ялинку», інтерактивна казка-забавка.

Дитячий простір:

7 січня – «Казки для Миколая», інтерактивна вистава;

10 січня – «Зимові пригоди крукоруків», ігрове шоу.

6, 8 січня – детективно-ексцентрична комедія «Випадок у «Готелі Дю Комерс» за п’єсою Франсіса Вебера;

7 січня – інтерактивна вистава «Одеса. Шалене кохання»;

9 січня – вистава «Пристрасті дому пана Г.-п.» за п’єсою Олени Пчілки;

10 січня – вистава «Андріївський узвіз. Ліхтар. П’єро» за п’єсою Сергія Павлюка «Монолог актриси»;

10, 11 січня – прем’єра – оновлення вистави «Жінки Моцарта» за п’єсою австрійського драматурга Фелікса Міттерера;

10 січня – вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки» – комедія за оповіданням Джером К. Джерома;

11 січня – хіт-вистава «У Києві на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?» за п’єсою Миколи Янчука;

11 січня – монодрама актора Петра Миронова «Врубель» – спогади про життя, що минає… Про життя і творчість відомого художника-символіста кінця ХІХ ст.

6, 7 січня – святковий концерт «Різдво в Укритті»;

8 січня – потужний мюзикл на дві дії «Жив собі пес...»;

9-11 січня – балет на дві дії «Лускунчик Гофмана».

7 січня – «Арлекіно», комедія масок, вистава студентів академії кіно та нових медіа;

8 січня – «Світ у горіховій шкаралупі», науково-практичний блокбастер;

9, 10 січня – «Ліниві та ніжні», вертикальні прояви горизонтальних пристрастей;

11 січня – «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною», казка-притча для дітей та дорослих.

6, 7 січня – вистава «Святкові подорожі»;

6 січня – вистава «Сорочинський ярмарок»;

8 січня – вистава «Різдвяні зустрічі»;

9 січня – вистава «Френк Сінатра»;

10, 11 січня – вистава «Музика з мультфільмів».

6 січня – «Дурко». Неонуарна трагікомедія;

7 січня – «Чорний дрізд». Постскриптум;

7 січня – «Альбатроси». Смішні та красиві історії про кохання і космос;

8 січня – «Робота з Тінню». Вистава на малій сцені;

8 січня – «Близькість». Дорослі ігри;

9 січня – «Ha*l*t». За реальними подіями та трагедією Шекспіра;

10 січня – «Усі найкращі речі». Моновистава з Олесею Жураківською;

10 січня – «Кавказьке крейдяне коло». Епічна драма;

11 січня – «Поїхати не можна залишитися». Лірична комедія про кохання, Польщу, кота Фердінанда, гастарбайтерів і київського юриста;

11 січня – «Кавказьке крейдяне коло». Епічна драма.

Бібліотеки

10-25 січня – виставка матеріалів, перегляд кліпів «За лаштунками легенди: Життя, присвячене музиці», 85 років від дня народження Пласідо Домінго;

10-25 січня – книжкова виставка «У наших серцях – одна Україна» (до дня Соборності України, 22 січня);

10-30 січня – виставка матеріалів, музичне прослуховування «Симфонія Життя: Творчий Шлях Вольфганга Амадея Моцарта»;

до 15 січня – книжкова виставка з репродукціями картин «Від «Кобзаря» до «Гайдамаків»: Шевченкіана Василя Касіяна»;

до 20 січня – святкова безпрограшна лотерея «Чарівний квиток у новий рік»;

щопонеділка – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щовівторка – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» – мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», а також курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щочетверга – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

щоп’ятниці – курси з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень» та розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено»;

протягом місяця: Гра в настільні ігри «Ігродень у молодіжній»; книжкові виставки «Емігрантка, яка пропагувала українську культуру та мову», «Лавреат літературної премії Остапа Вишні (1989)», «Одна з найвидатніших авторів української дитячої поезії», «Автор низки унікальних видань різних періодів історії України» та ін.

5 січня – майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки «Сонячний кінь» від майстрині народної ляльки Алли Поплавської;

6 січня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

5-11 січня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

5-11 січня – виставка ілюстрацій Олесі Варкач «Мої книжки»; виставка живопису та графіки Лариси Пуханової і Вадима Жуковського «Життя тварин»; виставка ілюстрацій Лариси Пуханової «Казка forever» до книжки української письменниці Олени Чуйкової «Казка про зоопарк»;

8 січня – заняття в студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

8 січня – засідання клубу «Читаємо рідною мовою» – для тих, хто прагне вдосконалювати своє знання української мови;

8 січня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями.

6 січня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

11 січня – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

11 січня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

8 січня – розмовний клуб української мови «Українська - це круто!»;

постійно діючі виставки – етнографічний простір вишивки та побуту; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д.М.Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

5-7 січня – колективна виставка живопису «Дивний сон». Куратор та автор ідеї – Елен Орро;

5-7 січня – виставка картин Ольги Галагуз «Відтінки зими»;

5-7 січня – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;

5 січня – арттерапевтичний майстер-клас із психологинею Ксенією Мінаєвою;

7 січня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

9 січня – клуб «ПсиголоГ_і_Я»;

9 січня – зустріч із письменником Олегом Гнатюком;

11 січня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).

5 січня – клуб-практикум «Українська на щодень».

5 січня – віртуальна виставка «Тексти війни і життя» – до 50-річчя Тамари Горіха Зерня;

8 січня – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

10 січня – театральна вистава Майстерні Лазовіч «Райко»;

до 15 січня – «Новорічний калейдоскоп» до Різдвяних і новорічних свят. Книжково-ілюстративна виставка-свято;

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологом Юлією Фоміних;

щосуботи – English Speaking Club;

протягом січня – «А понад світом – звізда вертепна І Бог – предвічний, і радість нова» М. Савка. «Підбірка різдвяно-новорічних історій про доброту і всепрощення».

Концерти

Олег Скрипка - Наоні. Великий різдвяний концерт «Щедрик»

7 січня 2026 року у Міжнародному центрі культури і мистецтв (МЦКМ) відбудеться святковий концерт «Щедрик». Програму представлять лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка та Національний академічний оркестр народних інструментів України (НАОНІ).

Захід присвячено традиційним українським зимовим святам – Різдву, Маланці та Коляді. В основу концерту закладено поєднання фольклорних мотивів із сучасним звучанням. Глядачі почують автентичні колядки та щедрівки в авторському аранжуванні, а також відомі композиції у супроводі народних інструментів.

Як зазначають організатори, цей виступ продовжує багаторічну традицію спільної роботи артиста та оркестру, метою якої є популяризація української музичної спадщини.

Коли: 7 січня, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Сольний концерт Lama «20» у супроводі оркестру

У Міжнародному центрі культури і мистецтв (МЦКМ) відбудеться сольний концерт Наталії Дзеньків, відомої під сценічним ім’ям Lama. Співачка представить ювілейну програму «20» у супроводі оркестру.

Концерт присвячено двадцятиріччю творчої діяльності артистки. Особливістю виступу стане оновлене звучання відомих композицій – залучення оркестру додасть нових інструментальних відтінків популярним поп-рок хітам виконавиці.

До програми увійдуть найвідоміші пісні Lama: «Знаєш, як болить», «Світло і тінь», «Мені так треба»,

«Літак», «Сильні люди» (присвячена українським захисникам та волонтерам).

Коли: 12 січня, 19:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

«Піккардійська терція» Різдвяні історії

У Міжнародному центрі культури і мистецтв (Жовтневий палац) відбудеться виступ вокальної формації «Піккардійська Терція». Колектив представить програму, до якої увійшли як класичні хіти, так і народні пісні в авторському акапельному аранжуванні.

«Піккардійська Терція» – вокальний гурт, що працює у жанрі а капела понад 30 років. У творчому доробку формації понад 400 композицій та 15 студійних альбомів, що охоплюють різні музичні напрямки: від фольку та року до джазу та класики.

Програма концерту передбачає виконання відомих творів із репертуару гурту, зокрема: «Старенький трамвай», «Гей, соколи», «Я в чужині дивлюся на небо», «Пливе кача по Тисині».

Коли: 15 січня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Стендап на Подолі

9 січня у камерному просторі Sweet Amelie на Подолі відбудеться стендап-вечір від резидента клубу Comedy Shelter. Програма заходу базується на авторських історіях про побут, стосунки, роботу та актуальні реалії життя в столиці. Склад коміків: Макс Редзель Микита Скремінський Олексій Приймаченко Раміль Янгулов.

Коли: 9 січня, 19:00.

Місце проведення: Sweet Amelie, вул. Сагайдачного, 41.

Підпільний Стендап

На сцені клубу Underground Standup Club, що розташований у закладі Porta D`oro Trattoria, відбудеться черговий вечір української стендап-комедії. У події візьмуть участь досвідчені представниці жанру, відомі за телевізійними та радіопроєктами.

Цього вечора на сцену вийдуть:

Світлана Немонежина – переможниця телешоу «Розсміши коміка», засновниця проєкту «Собачий стендап»;

Настя Зухвала – резидентка «Підпільного», співведуча шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь»;

Лана Чубаха – музична комікеса, дворазова переможниця шоу «Розсміши коміка»;

Катерина Дубініна – стендап-комікеса.

Коли: 10 січня, 19:00.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.