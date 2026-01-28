Головна Київ Новини
Бахматов дав покрокову інструкцію, як врятувати труби у підвалах від замерзання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
90% аварій стаються не через загальну температуру, а через локальний протяг
90% аварій стаються не через загальну температуру, а через локальний протяг
фото: ДСНС Києва

Бахматов: «Потрібно донести до людей: якщо буде мороз -15°C, запобігти замерзанню труб можна лише завчасною підготовкою»

Попри те, що зараз у столиці тримається температура близько нуля, вже на вихідних синоптики прогнозують різке похолодання. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов закликав киян та голів ОСББ використати це «вікно» для термінової підготовки підвалів до морозів, інформує «Главком».

«Потрібно донести до людей: якщо буде мороз -15°C, запобігти замерзанню труб можна лише завчасною підготовкою», – наголосив Бахматов. 

Що треба встигнути до морозів

Утеплити труби (найголовніше) Найефективніше рішення.

  • Використовуйте енергофлекс або пінополіетилен (9–20 мм) або мінеральна вата + гідроізоляція
  • Для каналізації – утеплення стояків і горизонтальних діляно, особливо біля входу в будинок, біля продухів, 
    на поворотах і стиках

Закрити продухи та щілини 

  • 90% промерзань – через протяги.
  • Закрити вентиляційні отвори на зиму
  • Заклеїти щілини монтажною піною
  • Двері в підвал мають щільно зачинятись
  •  Вентиляцію не повністю, а з можливістю мінімального повітрообміну.

Закрити продухи та ліквідувати протяги

90% аварій стаються не через загальну температуру, а через локальний протяг.

  • Закрийте вентиляційні отвори на зиму (залишивши мінімальний обмін повітря).
  • Перевірте, чи щільно зачиняються двері в підвал. Щілини варто заклеїти або запінити.

Перевірити вологість

Волога у підвалі – це майбутній лід. До морозів потрібно усунути будь-які підтікання труб та зробити мінімальний дренаж, якщо в підвалі стоїть вода.

Посилити контроль у морозні дні

  • У сильні морози регулярний огляд підвалу
  • якщо труби холодні – реагувати одразу не чекати, поки «прорвало»

Що відомо про ситуацію у місті

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі. 

У Києві тривають інтенсивні відновлювальні роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, станом на сьогодні без теплопостачання залишаються 737 житлових будинків. Переважна більшість із них розташована у Деснянському районі. 

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,

До слова, Київ невдовзі повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими. Відновлення стабілізаційних графіків очікується з дня на день, однак роботі енергетиків заважають погодні умови, і тому жодної точної дати поки немає.

