У Києві під час зливи впало близько 150 дерев

20 липня у столиці знову очікуються грози

У Києві під час потужної зливи 19 липня впали приблизно 150 дерев. До подолання наслідків негоди довелося залучати всі служби міста. Частина громадського транспорту все ще не може відновити рух. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Через підтоплення в місті змінили частину маршрутів громадського транспорту. Через пошкодження асфальту у Подільському районі й досі не відновили рух тролейбуси № 24 і 35 та автобуси № 102 і 72.

У Деснянському районі через підтоплення вулиці все ще намагаються відновити роботу тролейбусів маршрутів № 37 і 37-А. Метро, як ми повідомляли, вже працює без змін.

За словами Поворозника, у ліквідації наслідків зливи беруть участь працівники підрозділу служби порятунку, «Київзеленбуду», районних управлінь зелених насаджень, лісопаркових господарств та працівники керувальних компаній.

Зараз у місті ще спостерігаються підтоплення у Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 20 липня у місті знову грози. Комунальники працюватимуть увесь цей час у посиленому режимі.

Водночас киян попереджають бути пильними: при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо варто інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103. Якщо ж виявили підтоплення на проїжджій частині чи тротуарах, слід звертатися до цілодобової диспетчерської «Київавтодору» за тел.: 284-74-19.

Вдень 19 липня Київ накрила злива та вітер до 24 м/с. Синоптики прогнозували, що на Україну насувається грозовий фронт, зокрема про зливу та сильні вітри попередили у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях, а також у Карпатах.