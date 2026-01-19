У Києві через ожеледицю зафіксовані травмування та смертельний випадок (фото)

Лікарі надають допомогу чоловікові, який послизнувся та впав на слизькій дорозі у Києві біля одного з виходів зі станції метро «Оболонь»



У Києві сильна ожеледиця на тротуарах і поблизу станцій метро вже призвела до травмувань і смертельних випадків. Зокрема, слизько в районі станцій метро «Героїв Дніпра» та «Оболонь», а також на шляху до станції метро «Деміївська». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що на «Героїв Дніпра» слизькі ділянки зафіксовані біля входів до метро через ТЦ «Оазис» та довкола ринку. «Життя Оболоні» повідомляє, що днями біля одного з виходів зі станції метро «Оболонь» чоловік упав на слизькому тротуарі, сильно травмувався та втратив свідомість. На місце викликали швидку допомогу. Про подальший стан постраждалого інформації немає. Також паблік оприлюднив фото, на яких підходи до ринку нагадують ковзанку.

Крім того, за інформацією Telegram-каналу «Твій Київ», чоловік послизнувся дорогою до станції метро «Деміївська», розбив голову та помер. Обставини трагедії уточнюються, офіційні служби ситуацію поки не коментували.

Станом на зараз офіційних заяв від міських служб або правоохоронних органів щодо кількості постраждалих і загиблих через ожеледицю не оприлюднено.

Мешканців столиці закликають бути максимально уважними, уникати небезпечних ділянок, обирати взуття з нековзкою підошвою та за можливості пересуватися містом обережно.

