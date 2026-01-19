Головна Київ Новини
У Києві через ожеледицю зафіксовані травмування та смертельний випадок (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві через ожеледицю зафіксовані травмування та смертельний випадок (фото)
Лікарі надають допомогу чоловікові, який послизнувся та впав на слизькій дорозі у Києві біля одного з виходів зі станції метро «Оболонь»
фото: соцмережі

За інформацією соцмереж чоловік послизнувся та смертельно травмувався дорогою до станції метро «Деміївська»

У Києві сильна ожеледиця на тротуарах і поблизу станцій метро вже призвела до травмувань і смертельних випадків. Зокрема, слизько в районі станцій метро «Героїв Дніпра» та «Оболонь», а також на шляху до станції метро «Деміївська». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що на «Героїв Дніпра» слизькі ділянки зафіксовані біля входів до метро через ТЦ «Оазис» та довкола ринку. «Життя Оболоні» повідомляє, що днями біля одного з виходів зі станції метро «Оболонь» чоловік упав на слизькому тротуарі, сильно травмувався та втратив свідомість. На місце викликали швидку допомогу. Про подальший стан постраждалого інформації немає. Також паблік оприлюднив фото, на яких підходи до ринку нагадують ковзанку.

Такий вигляд має дорога біля одного зі входів у ринок на «Героїв Дніпра
Такий вигляд має дорога біля одного зі входів у ринок на «Героїв Дніпра
фото: соцмережі

Крім того, за інформацією Telegram-каналу «Твій Київ», чоловік послизнувся дорогою до станції метро «Деміївська», розбив голову та помер. Обставини трагедії уточнюються, офіційні служби ситуацію поки не коментували.

Соцмережі повідомили про смерть чоловіка через падіння під час ожеледиці
Соцмережі повідомили про смерть чоловіка через падіння під час ожеледиці
фото: Життя Оболонь. Києв/Telegram

Станом на зараз офіційних заяв від міських служб або правоохоронних органів щодо кількості постраждалих і загиблих через ожеледицю не оприлюднено.

Мешканців столиці закликають бути максимально уважними, уникати небезпечних ділянок, обирати взуття з нековзкою підошвою та за можливості пересуватися містом обережно.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до киян і представників бізнесу із закликом допомагати безпритульним тваринам, які особливо страждають від холоду, нестачі їжі та води. За його словами, у складних умовах війни випробування проходять не лише люди, а й тварини, які повністю залежать від людської турботи. Він закликав містян залишати теплу воду, підгодовувати собак і котів, а за можливості пускати їх у теплі приміщення.

