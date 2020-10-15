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    Біля супермаркету в Борисполі сталася стрілянина

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    Поліція вилучила у затриманого пістолет - Біля супермаркету в Борисполі сталася стрілянина
    Поліція вилучила у затриманого пістолет

    Молодик дістав зброю під час конфлікту з товаришем

    14 жовтня посеред білого дня у Борисполі поблизу супермаркету чоловік дістав зброю та зробив кілька пострілів через конфлікт з товаришем. Про це поліції повідомили небайдужі перехожі. На місце події прибули правоохоронці Бориспільського відділу поліції та затримали стрілка, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього пістолет, ножі та кайданки. Також з місця події вилучені гільзи.

    Наразі поліція встановлює причини такої зухвалої поведінки хулігана.

    Від дій зловмисника ніхто не постраждав.

    Затриманий - 30-річний житель Бориспільського району, до обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Нагадаємо, 11 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грушевського рухається колона автівок з іноземною символікою та чути пострілиПравоохоронці затримали 6 автівок у Солом’янському районі, в яких перебувало 14 іноземців. Згодом поліцейські розшукали ще два автомобілі, причетні до стрілянини.

    До стрілянини причетний 19-річний громадян іншої держави. Йому оголошено підозру.

    Національна поліція України кримінал Київщина злочин стрілянина
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