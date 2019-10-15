У Києві потяг збив на смерть чоловіка



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Трагедія сталася поблизу станції «Рубежівський»

У вівторок, 15 жовтня, вранці неподалік залізничної станції «Рубежівський» у Києві потяг збив людину.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Трагедія сталася у тунелі під шляхопроводом на проспекті Перемоги.

Смерть чоловіка настала до проїзду бригади швидкої допомоги.

Загиблим виявився чоловік віком близько 30-35 років.

За попередньою інформацією, у чоловік знаходився у стані ознаки алкогольного сп'яніння.

Як повідомлялося, на Львівщині на станції «Добротвір» внаслідок наїзду вантажного потяга загинув працівник залізниці.

Нагадаємо, у Києві між станцією метро «Берестейська» та парком «Нивки» чоловік загинув, упавши зі шляхопроводу на залізничні колії.

7 жовтня в Києві знайшли обезголовлений труп співробітниці «Укрзалізниці». Тіло лежало на рейках території Дарницького депо.