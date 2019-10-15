У Києві потяг збив на смерть чоловіка
Трагедія сталася поблизу станції «Рубежівський»
У вівторок, 15 жовтня, вранці неподалік залізничної станції «Рубежівський» у Києві потяг збив людину.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Трагедія сталася у тунелі під шляхопроводом на проспекті Перемоги.
Смерть чоловіка настала до проїзду бригади швидкої допомоги.
Загиблим виявився чоловік віком близько 30-35 років.
За попередньою інформацією, у чоловік знаходився у стані ознаки алкогольного сп'яніння.
Як повідомлялося, на Львівщині на станції «Добротвір» внаслідок наїзду вантажного потяга загинув працівник залізниці.
Нагадаємо, у Києві між станцією метро «Берестейська» та парком «Нивки» чоловік загинув, упавши зі шляхопроводу на залізничні колії.
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