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    У Києві потяг збив на смерть чоловіка

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    У Києві потяг збив на смерть чоловіка

    Трагедія сталася поблизу станції «Рубежівський»

    У вівторок, 15 жовтня, вранці неподалік залізничної станції «Рубежівський» у Києві потяг збив людину.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Трагедія сталася у тунелі під шляхопроводом на проспекті Перемоги.

    Смерть чоловіка настала до проїзду бригади швидкої допомоги.

    Загиблим виявився чоловік віком близько 30-35 років.

    За попередньою інформацією, у чоловік знаходився у стані ознаки алкогольного сп'яніння.

    Як повідомлялося, на Львівщині на станції «Добротвір» внаслідок наїзду вантажного потяга загинув працівник залізниці.

    Нагадаємо, у Києві між станцією метро «Берестейська» та парком «Нивки» чоловік загинув, упавши зі шляхопроводу на залізничні колії.

    7 жовтня в Києві знайшли обезголовлений труп співробітниці «Укрзалізниці». Тіло лежало на рейках території Дарницького депо.

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