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Які документи потрібні митцям і медійникам для виїзду за кордон? Роз'яснення ДПСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Які документи потрібні митцям і медійникам для виїзду за кордон? Роз'яснення ДПСУ
фото з відкритих джерел

Митці та медійники зможуть виїхати за кордон за наявності відповідних документів

Держприкордонслужба повідомила деталі щодо документів, з якими чоловіки зі сфери культури та інформаційної сфери зможуть виїхати за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДПСУ.

Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності підтвердних документів:

  • листа Мінкультури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки;
  • запрошення іноземної організації (з перекладом українською);
  • військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі.

«Якщо мету поїздки не підтверджено, у виїзді буде відмовлено», – наголошує ДПСУ.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів врегулював питання виїзду військовозобов’язаних митців та медійників за кордон. Нові правила почнуть діяти 6 березня. 

Також зазначалося, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України не надаватиме листи сприяння для перетину кордону незалежним митцям, якщо вони не є офіційно працевлаштованими або не мають статусу ФОП. 

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба Україна українці журналіст кордон

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