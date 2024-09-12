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Окупанти застосували тактику подвійного удару по Боровій: є загиблі та руйнування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Окупанти застосували тактику подвійного удару по Боровій: є загиблі та руйнування
Ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу
фото ілюстративне

Попередньо загинуло двоє людей: з-під завалів рятувальники деблокували тіло жінки

Російські війська в обід обстріляли смт Борова Харківської області. Загинуло двоє людей, горять житлові будинки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти о 12:40 вдарили по смт Борова Ізюмського району. Постраждала 64-річна жінка, госпіталізована до лікарні. Також поранення отримав цивільний чоловік, дані встановлюються», – написав він.

Також відомо про загорання будинків та магазинів.

Пізніше Синєгубов додав, що кількість постраждалих зросла до семи. Загинуло двоє людей: з-під завалів деблокували тіло жінки. 

Попередньо, ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу, горить не менше пʼяти будинків. Також Синєгубов зазначив, що росіяни застосували тактику подвійного удару. 

Як повідомлялося, у трьох громадах Куп'янського району Харківської області влада ухвалила рішення про примусову евакуацію 269 дітей. 

До відома, російська армія перекинула нові резерви та збільшила інтенсивність штурмів на Харківському напрямку.

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Теги: Харківщина обстріл війна окупанти

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