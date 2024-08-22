В окупованому Криму тривога, рух автотранспорту Керченським мостом зупинено

У регіоні існує ракетна небезпека

У тимчасово окупованому Криму оголошено тривогу. На Керченському мосту зупинено рух автотранспорту, у Севастополі призупинено морський пасажирський транспорт через імовірну ракетну небезпеку. Про це повідомляє «Крим.Реалії».



Як повідомляється, в окупованому Криму тривога, ймовірно пов'язана з імовірною ракетною небезпекою, про що повідомляють російські моніторингові телеграм-канали. Можливо, у зв'язку з цим було призупинено такі об'єкти:

рух автотранспорту на Керченському мосту перекрито;

морський і наземний пасажирський транспорт у Севастополі не працює.

Як повідомлялося, робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Українські захисники можуть знищити його вже цього року. Таку думку висловив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.