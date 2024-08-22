Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Криму тривога, рух автотранспорту Керченським мостом зупинено

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
В окупованому Криму тривога, рух автотранспорту Керченським мостом зупинено
Рух автотранспорту на Керченському мосту перекрито
фото: з відкритих джерел

У регіоні існує ракетна небезпека 

У тимчасово окупованому Криму оголошено тривогу. На Керченському мосту зупинено рух автотранспорту, у Севастополі призупинено морський пасажирський транспорт через імовірну ракетну небезпеку. Про це повідомляє  «Крим.Реалії».
  
Як повідомляється, в окупованому Криму тривога, ймовірно пов'язана з імовірною ракетною небезпекою, про що повідомляють російські моніторингові телеграм-канали. Можливо, у зв'язку з цим було призупинено такі об'єкти:

  • рух автотранспорту на Керченському мосту перекрито;
  • морський і наземний пасажирський транспорт у Севастополі не працює.

Як повідомлялося, робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Українські захисники можуть знищити його вже цього року. Таку думку висловив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Читайте також:

Теги: Крим Кримський міст тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження одного приватного будинку
Пошкодження будинку та ліній електромереж: наслідки атаки дронів на Київщину
Вчора, 12:00
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
11 серпня, 19:51
Тривога оголошувалася через загрозу балістики
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 20 хвилин
10 серпня, 20:36
Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи
У Сумах було чути гучні вибухи
6 серпня, 05:10
Наразі у Криму є п'ять військових аеродромів
Скільки військових аеродромів лишилось в Криму? Відповідь ВМС
3 серпня, 22:20
У Києві та низці областей тривога тривала понад годину
У Києві та низці областей тривога тривала понад годину
31 липня, 07:52
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому окупантів у Криму
Удар по аеродрому «Саки» у Криму: Генштаб повідомив деталі
26 липня, 13:28
У Ніжині працювало ППО
Ворог атакував «Шахедами» Ніжин: є влучання та постраждалий
26 липня, 05:20
Головнокомандувач впевнений, що повернути окупований Росією Крим цілком реально
Повернення Криму: Сирський зробив гучну заяву
24 липня, 10:36

Події в Україні

СБУ повідомила деталі спецоперації на аеродромі «Маринівка» на Волгоградщині (відео)
СБУ повідомила деталі спецоперації на аеродромі «Маринівка» на Волгоградщині (відео)
В окупованому Криму тривога, рух автотранспорту Керченським мостом зупинено
В окупованому Криму тривога, рух автотранспорту Керченським мостом зупинено
Посольство США: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні
Посольство США: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні
Лукашенко закликав посилити угрупування військ: що відбувається на кордоні з Білоруссю
Лукашенко закликав посилити угрупування військ: що відбувається на кордоні з Білоруссю
ЗСУ знищили склад боєприпасів та пального ворога на Кінбурнській косі (відео)
ЗСУ знищили склад боєприпасів та пального ворога на Кінбурнській косі (відео)
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
16K
Полісменка нецензурно висловилась щодо ветерана: реакція Нацполіції та омбудсмена
15K
«Виходу немає!»: польські фермери анонсували нові протести
14K
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7565
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua