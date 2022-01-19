Машини і громадський транспорт їдуть в об’їзд вул. Володимирської

Рух транспорту на вулиці обмежили через масові акції під Печерським судом

У Києві правоохоронці перекрили вулицю Володимирську, на якій під Печерським райсудом відбувається акція на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє Depo.Київ.

Раніше ми повідомляли, що під судом відбулися сутички. Зокрема поліція заборонила прибічникам Порошенка встановити спеціальні бочки, в яких можна було розпалювати вогонь. На дворі доволі холодно, тож люди, які прийшли підтримати Порошенка, хотіли у такий спосіб погрітися, зварити теплого чаю.

До слова, раніше стало відомо, що під Офіс президента стягують силовиків.

Сьогодні 19 січня Печерський райсуд Києва має оголосити п'ятому президентові Петрові Порошенку рішення про запобіжний захід. Прихильники Порошенка збираються на масову акцію перед судом.

Нагадаємо, 17 січня Печерський суд Києва не зміг обрати запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку. Оголошення рішення суду перенесли на сьогодні, 19 січня.