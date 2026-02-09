Головна Країна Події в Україні
Відключення світла стане справедливішим? Глава Міненерго дав доручення Держенергонагляду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення світла стане справедливішим? Глава Міненерго дав доручення Держенергонагляду
Урядовець наголосив, що ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово
фото: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль повідомив, що держава посилить контроль за відключеннями світла

Відбулося чергове засідання координаційного штабу захисту енергетики. Під час зустрічі обговорювалося питання справедливого розподілу електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Глава Міненерго повідомив, що держава посилить контроль за відключеннями світла. Він наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

Крім того, йшлося й про оновлення переліку об'єктів критичної інфраструктури. За його словами, безумовним пріоритетом залишаються лікарні, водоканали та соціальні обʼєкти – вони передусім будуть забезпечені електроенергією.

«Інші установи поступово будуть переведені на автономну роботу та забезпечені генераторами. Такий крок дозволить вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів», – каже він.

Шмигаль наголосив, що до хабів Міненерго надійшло 14 вантажів допомоги від партнерів. Це 78 тонн енергетичного обладнання. «Зокрема, пʼять силових трансформаторів з Азербайджану, а також 10 потужних генераторів з Італії. Вже в дорозі допомога від ЄС, Австрії, Японії, Литви, Люксембургу, Італії, Чехії, Нідерландів, Програми розвитку ООН та Unicef/Wash», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. У вівторок і середу, 10–11 лютого, через низькі температури діятимуть жорсткіші графіки відключень світла.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж.

Як повідомлялося, у Києві планують запустити додаткові 9 МВт генеруючих потужностей для стабілізації енергосистеми після масованих російських ударів.

До слова, голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Їх потрібно надати до 1 вересня.

