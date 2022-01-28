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    На могилі Рабі Нахмана розпочалася масова молитва єврейських дітей за мир в Україні (відео)

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    До молитви можна буде долучитися онлайн - На могилі Рабі Нахмана розпочалася масова молитва єврейських дітей за мир в Україні (відео)
    До молитви можна буде долучитися онлайн
    фото: Радіо Свобода

    Молитва транслюється у прямому етері

    Сьогодні, 27 січня, на могилі Раббі Нахмана в Умані розпочалася масова молитва єврейських дітей та місцевих хасидів у зв'язку із ситуацією в Україні. Про це повідомляється на сайті Могильного комплексу Рабі Нахмана.

    «У зв'язку з напруженою ситуацією в ці дні між Росією та Україною влаштовується проголошення молитов за участю дітей єврейських релігійних початкових шкіл Києва, Одеси та інших міст України на могилі Рабі Нахмана з Браслава. Діти єврейських спільнот України об’єднаються для молитви за мир в країні», – йдеться в повідомленні. Захід відбудеться о 21:30 за місцевим часом. Програма масової молитви:

    • 21:30 – вступне слово рабина Елі Хешина,
    • 22:00 - Тікун а-клалі (проголошення псалмів Давида)
    • 22:50 – прийняття іга царства небесного.

    Довідка: «Тікун аклалі» відкрив і передав світові великий і святий праведник рабі Нахман із Браслава. Він складається з 10 псалмів (16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137. 150) книги «Теілім» царя Давида. Згідно з віруваннями хасидів, прочитаний вголос, послідовно, не перериваючись, і в будь-який час доби, він допомагає за будь-яких труднощів, у будь-якій сфері та у будь-якій ситуації. «Тикун аклалі» читається на івриті чи транскрипції. Особливо добре перед прочитанням «Тікуна» (як і взагалі, читання «Теілім») прочитати прохання про допомогу іншим людям.

    Нагадаємо, минулого року до Умані прибули майже 30 тисяч хасидів.

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    Теги: діти хасиди Умань міст
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    На могилі Рабі Нахмана розпочалася масова молитва єврейських дітей за мир в Україні (відео)