У Києві серйозна аварія: без світла майже 700 будинків

Аварія сталась на енергообладнанні, що живить мікрорайон Жуляни

У п’ятницю, 9 липня, сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції «Теремки» в Києві. Аварія трапилась о 10:50. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

Через це залишились знеструмленими 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні Жуляни.

Наразі фахівці з'ясовують причини аварійної ситуації, щоб приступити до її усунення.

До слова, 8 липня після проведення гідравлічних випробувань зони ТЕЦ-6 сталося пошкодження тепломережі на вулиці Героїв Дніпра, 35.

У результаті витоку води утворився провал на зеленій зоні розміром приблизно 1,5 на 1,5 м. Соцмережі повідомляли, що в яму з окропом провалилася жінка.

На час проведення ремонту постачання гарячої води призупинено до 11 житлових будинків.

1 липня ввечері на мосту Патона в Києві стався прорив трубопроводу. Вода у вигляді водоспаду лилась у Дніпро.

27 травня поблизу станції метро «Либідська» під час гідравлічних випробувань стався прорив тепломережі. Вода раптово заповнила усю проїжджу частину.

А в Херсоні аварія на міському колекторі стала надзвичайною ситуацією. 75 тисяч мешканців міста можуть лишитися без води та каналізації.