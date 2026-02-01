Головна Київ Новини
У Києві скоротилася кількість будинків без теплопостачання

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Кличко: Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло в квартири киян
Фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кличко заявив про підключення до тепла 1500 будинків за ніч

Ситуація з теплопостачанням у столиці, що постраждала внаслідок системної аварії в енергомережі 31 січня, поступово стабілізується. Станом на ранок неділі, 1 лютого 2026 року, енергетикам та комунальникам вдалося значно скоротити кількість знеструмлених теплопунктів та підключити до мережі понад півтори тисячі багатоповерхівок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«За минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад 1500 столичних багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України.  Наразі без теплопостачання залишаються 1000 будинків», - зазначив Кличко.

Нагадаємо, у всіх районах столиці відновили водопостачання після аварійних відключень. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає «Главком».

Водночас у місті ще залишаються проблеми з опаленням – без тепла наразі перебувають близько 2600 житлових будинків. За словами мера, комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі, аби якомога швидше відновити теплопостачання в оселях киян.

Уранці 31 січня 2026 року в об’єднаній енергосистемі України сталася масштабна аварія, що спричинила каскадні відключення електроенергії в різних регіонах України та навіть у Молдові. Зокрема, значні перебої з електропостачанням відчувалися у великих містах, серед яких Київ і Харків, а також у центральних та південних областях.

За повідомленнями влади та енергетичних фахівців, причиною стала технічна несправність високовольтних ліній електропередачі, зокрема одночасне відключення важливих магістральних ліній між енергосистемами України, Румунії та Молдови, що спричинило падіння напруги та автоматичне відключення частини мереж.

